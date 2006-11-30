В Украине стартовала акция “Обещаю не ходить на фильмы с русским переводом”

В Украине началась акция “Обещаю не ходить на фильмы с русским переводом”, которая продлится до 1 февраля 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили ее организаторы.

“Цель акции заключается в том, чтобы создать экономическое давление на дистрибьюторов, которые заявляют, что якобы перевод фильмов на украинский является невыгодным”, - сказал один из организаторов акции Павел СОЛОДЬКО.

Он отметил, что организаторы инициативы хотят, чтобы иностранные фильмы, которые демонстрируются в массовом прокате, имели полноценный украинский перевод.

“Здесь речь не идет о какой-то борьбе с русским языком, здесь речь идет о вопросе выбора между украинским и русским переводом фильмов”, - пояснил П.СОЛОДЬКО.

В свою очередь еще один из инициаторов акции Анатолий БОНДАРЕНКО отметил, что участники, которые решили присоединиться к акции, должны дать публичное обещание на интернет-сайте. По его словам, акция на момент своего завершения собирается заручиться поддержкой свыше 10 тыс. человек.

“По словам лоббистов русского дублирования, перевод одного фильма стоит от 20 до 50 тысяч долларов. А десять тысяч людей, которые один раз в месяц проигнорируют один фильм с русским переводом, нанесут ущерб от 40 до 60 тысяч долларов”, - сказал А.БОНДАРЕНКО. “Тогда переводить на украинский фильмы станет выгодно”, - сказал он.

Организаторы инициативы также сообщили, что к акции уже присоединилась народный депутат Украины Руслана ЛЫЖИЧКО.

Желающие принять участие в акции должны зарегистрироваться на интернет-сайте www.pledgebank.com/kino-pereklad.