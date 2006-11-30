Рекламный рынок Украины занимает первое место в Европе по темпам роста

Рекламный рынок Украины занимает в Европе первое место по темпам роста. Такие данные озвучил старший медиа-аналитик Cortex, аналитического подразделения холдинга Publicis Group, Media Алексей БАКУН сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«По темпам роста рынка рекламы Украина вышла на первое место в Европе и, скорее всего, сохранит эту позицию и в будущем, так как другие, более зрелые рынки, развиваются медленнее. Однако, с насыщением розничного рынка и постоянной медиа-инфляцией до 40% в год рекордную динамику рынка сохранять будет все сложнее», - отметил А.БАКУН.

При этом, по его словам, если учитывать не общий объем рынка рекламы, а объем рекламы на душу населения, то Украина существенно отстает от своих соседей. По сравнению с высокоразвитыми странами, украинский рекламный рынок далек от насыщения и существует значительный потенциал его развития. Дальнейшее развитие рекламного рынка, по оценкам аналитиков, объясняется развитием других товарных рынков, в первую очередь, увеличением объемов рынка FMCG (товары массового потребления). Рост рынка потребительских товаров и услуг, появление новых брендов отражается и на росте объемов рынка рекламы.

По мнению экспертов компании, в 2011 году украинский рынок рекламы в медиа составит 1,2-1,5% ВВП - 40-50 долл. на душу населения. При этом ТВ останется основным медиа каналом, однако остальные каналы будут постепенно играть всю большую роль (при этом наибольшие темпы роста будут у новых медиа, включая Интернет, кино, амбиент).

Справка УНИАН. В марте 2005 года холдинг Publicis Group Media Ukraine сформировал подразделение Cortex, основной задачей которого является изучение рынка медиа, глубинный анализ медиа-потребления и разработка методик и инструментов для максимизации эффективности медиа-планов.