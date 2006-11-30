Адвокаты будут изыскивать возможность обжаловать решение суда, который оставил Курочкина под стражей

Адвокаты российского бизнесмена Максима КУРОЧКИНА будут изыскивать возможность обжаловать решение Апелляционного суда г. Киева, который оставил их подзащитного под стражей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила один из адвокатов М.КУРОЧКИНА Ольга СТРИЖОВА.

По ее словам, адвокаты будут рассматривать возможность обжаловать сегодняшнее решение суда. При этом она отметила, что согласно разъяснению Верховного Суда Украины, жалобы об избрании тому или другому лицу меры пресечения не рассматриваются.

Однако О.СТРИЖОВА не исключает, что на протяжении двух месяцев, которые, по решению Голосеевского районного суда столицы, подтвержденному Апелляционным судом города Киева, М.КУРОЧКИН проведет под стражей, следователь, ведущий его дело, сам может принять другое решение относительно изменения меры пресечения.

В свою очередь член Московской коллегии адвокатов Артур АРУТЮНОВ сказал, что, в соответствии с полученным от Генпрокуратуры России запросом адвокатов М.КУРОЧКИНА, на территории Российской Федерации никакого уголовного преследования в отношении М.КУРОЧКИНА не осуществлялось за отсутствием для этого оснований.

Что касается уголовного дела, возбужденного в отношении М.КУРОЧКИНА в Украине, то адвокаты расценивают его как «политический произвол» и связывают его исключительно с высокопоставленными чиновниками Министерства внутренних дел Украины, их личными мнениями.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября М.КУРОЧКИНА задержали в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева.

По данным начальника Национального центрального бюро Интерпола в Украине Кирилла КУЛИКОВА, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения для М.КУРОЧКИНА - содержание под стражей сроком на два месяца.

Сегодня, 30 ноября, Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского райсуда и принял решение оставить его под стражей.