Кандидат в мэры Кировограда Дануца требует признать выборы недействительными

Кандидат в мэры Кировограда Александр ДАНУЦА («Наша Украина») требует признать выборы недействительными в связи с тем, что большое количество бюллетеней были признаны недействительными.

Об этом А.ДАНУЦА заявил сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«В ходе подсчета голосов почти 10% избирательных бюллетеней были признаны недействительными. В таких условиях невозможно установить нормальный результат выборов», - сказал А.ДАНУЦА.

Основной причиной сложившейся ситуации А.ДАНУЦА назвал снятие «за 15 минут до полуночи накануне дня голосования одного из кандидатов в мэры». «Это внесло суматоху в работу участковых комиссий, которые не смогли как следует отреагировать на это решение территориальной избирательной комиссии. Некоторые комиссии начали выдавать бюллетени без штампа «Выбыл», некоторые участки закрывались на несколько часов для того, чтобы проставить эту пометку. В итоге на некоторых участках недействительными признавались все бюллетени без штампа, на других – только те, на которых избиратели отдавали свой голос за снятого кандидата. Этот фактор серьезно повлиял на результат выборов», - пояснил он.

При этом А.ДАНУЦА не стал оценивать решение ТИК о снятии с избирательной гонки одного из фаворитов кампании Александра НИКУЛИНА. «А.НИКУЛИН вел кампанию неагрессивно, толерантно. Какие основания были снимать его с дистанции, я не знаю, тем более за 15 минут до полуночи», - объяснил кандидат в мэры Кировограда.

Он также заявил о политическом давлении на ТИК. «Партия регионов и коммунисты, заинтересованные в победе кандидата от КПУ Владимира ПУЗАКОВА, и те, кто принимал активное участие в фальсификации результатов выборов в 2004 году, оказывают сумасшедшее давление на ТИК. Комиссия вынуждена работать под охраной спецподразделений», - добавил А.ДАНУЦА.

Как сообщал УНИАН, Кировоградская городская территориальная избирательная комиссия на заседании 30 ноября частично удовлетворила жалобу кандидата в мэры А.ДАНУЦЫ, отказав в повторном пересчете голосов избирателей, но признав действия участковых избирательных комиссий неправомерными.

Согласно параллельному подсчету голосов, проведенному несколькими штабами кандидатов на должность мэра Кировограда, по результатам голосования лидирует коммунист Владимир ПУЗАКОВ (16,2%), затем следуют А.ДАНУЦА (15,8%) и представитель Либеральной партии Украины, бизнесмен Александр ТАБАЛОВ (14,5%). На избирательные участки пришло 26% избирателей.