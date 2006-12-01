В 2007 году на Франкфуртской фондовой бирже будет проведено IPO порядка 10 украинских компаний – Concorde Capital

В 2007 году на Франкфуртской фондовой бирже будет проведено IPO порядка 10 украинских компаний. Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Concorde Capital Игорь МАЗЕПА.

По его словам, заинтересованными в проведении IPO будут компании финансового сектора, а также компании, работающие на рынке недвижимости, в пищевых и перерабатывающих отраслях, а также в сфере ритейла. По словам гендиректора Concorde Capital, не менее трети компаний, которые проведут IPO в 2007 году, будут из сектора ритейла.

По мнению И.МАЗЕПЫ, Франкфуртская фондовая биржа будет оставаться одной из наиболее популярных площадок для размещения украинских эмитентов и в 2007 году. “Немецкая биржа является на данный момент существенным источником ликвидности и капитала для украинских компаний”, - добавил он.

По словам управляющего директора инвестиционно-банковского подразделения Concorde Capital Виталия СТРУКОВА, затраты на подготовку к IPO на Франкфуртской фондовой бирже в разы ниже, чем на Лондонской бирже, во Франкфурте более высокая ликвидность, к тому же более низкие требования регулирующих органов к компаниям, которые выходят на IPO.

По словам В.СТРУКОВА, более низкие требования и затраты позволяют украинским компаниям выйти с IPO во Франкфурте в наиболее короткие сроки. По его мнению, именно сроки привлечения средств на инвестиционные программы для некоторых компаний являются существенным фактором при выборе площадки для IPO.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания Concorde Capital создана в ноябре 2004 года, оказывает брокерские услуги институциональным инвесторам, а также услуги в области корпоративных финансов для отечественных компаний. По итогам 2005 года компания заняла вторую позицию в рейтинге наиболее активных торговцев акциями в ПФТС.