Сегодня исполняется 15 лет со дня проведения референдума о Независимости Украины

Сегодня исполняется 15 лет со дня проведения референдума, в ходе которого более 90% граждан Украины проголосовали за Независимость государства.

Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал сожаление в связи с тем, что эта важная для Украины дата не отмечается как государственный праздник. «Этот день можно было бы назвать Днем Свободы, когда Украина получила свою Независимость», - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО также подчеркнул особую роль Народного Руха Украины в установлении государственной независимости. «Именно эта политическая сила предложила принципиально новую концепцию развития государства. Ее суть: независимое государство, демократия, европейская стратегия внешней политики должны обеспечить в максимально короткий срок принципиально иное качество жизни в Украине. В 1992 году эта стратегия стала четким программным документом, который назывался Концепцией государственного строительства», - пояснил он.

По мнению лидера УНП, причина нереализации этой концепции заключается в том, что за 15 лет Независимости правые партии ни разу не смогли сформировать парламентское большинство. «В этом причина всех неурядиц в украинской государственной политике и то, чем мы не удовлетворены сегодня», - добавил он.

В свою очередь лидер НРУ Борис ТАРАСЮК назвал горьким фактом «разрозненность демократических сил». «Сегодня, на 16-м году Независимости и спустя 15 лет после голосования на референдуме, мы к сожалению, вынуждены констатировать, что демократические силы разрознены. Это происходит из-за амбиций одних и измены других. В результате демократические силы потеряли победу на парламентских выборах в этом году. И это горький факт, из-за которого мы имеем сегодняшнюю политическую ситуацию, когда большинство создано на неправде», - сказал Б.ТАРАСЮК.

«Горько, но нам следует об этом говорить, что 15 лет не хватило для того, чтобы окончательно утвердилась демократия и улучшилась жизнь людей. Сейчас антикризисная коалиция начинает войну с Президентом за полномочия. И сегодняшнее голосование в Верховной Раде является свидетельством этой тенденции, когда это большинство пытается перетянуть на себя те полномочия, которые свойственны Президенту. Эта ситуация после выборов требует осмысления и блокирования всех патриотических демократических сил для того, чтобы не допустить отката от демократии и тех завоеваний и достижений, которые Украина добилась особенно после победы Помаранчевой революции», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.