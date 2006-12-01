В Киеве презентована книга “...Не вмирає душа наша” о Голодоморе 1932-33 годов

Сегодня в Киеве в агентстве УНИАН состоялась презентация книги “...Не вмирає душа наша” о Голодоморе в Украине 1932-33 годов.

“...Не вмирає душа наша” - это автобиографичный рассказ украинской женщины о Голодоморе, ее сложной сиротской судьбе, жизнь в пяти странах и о неугасающей любви к родной Украине”, - рассказала автор книги, американка украинского происхождения, уроженка Николаевской области Евгения САКЕВИЧ-ДАЛЛАС.

По ее словам, в своей книге она рассказвает о “неописуемой беде 32-33-го годов, которую спровоцировал в Украине коммунистический режим”.

Писательница отметила, что книга написана на английском языке, но уже переведена на украинский. По ее словам, она подарила украинские экземпляры книги Киево-Могилянской академии, которая обязалась передать их во все библиотеки.

Е.САКЕВИЧ-ДАЛЛАС также сообщила, что читает в США лекции о Голодоморе в Украине, потому что там об этой трагедии ничего не знают.