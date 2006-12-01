Губернатор Херсонской области считает, что попытка запугать его является следствием борьбы с теневым экспортом металлолома

Председатель Херсонской облгосадминистрации Борис СИЛЕНКОВ считает, что попытка запугать его с помощью «КамАЗов» является следствием борьбы с теневым экспортом металлолома.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, он заявил: “В этом году – благодаря нашей совместной работе с правоохранительными органами - в Херсонской области пресечена деятельность 146 пунктов приема металлолома, а благодаря нашим представлениям Минпромполитики приостановила лицензии 14 коммерческих структур”.

“Согласно справке таможенной службы, за время моего руководства областью объем незаконного экспорта металлолома уменьшился вдвое. То есть, если в 2004 году он достигал 53 тысяч тонн, то в 2006 – 26 тысяч, - отметил Б.СИЛЕНКОВ.

“Наша команда только благодаря тому, что мы привели в соответствие с законодательством деятельность целого ряда коммерческих структур, в областной бюджет возвратила 14 миллионов гривен, – сообщил Б.СИЛЕНКОВ. – В Херсонской области прекратилась кражи канализационных люков, элементов оросительной системы, у одиноких бабушек по селам на крадут металлические ворота, а на кладбищах – оградки”.

“Потому кое-кто – тот, кто хочет монополизировать в области этот незаконный бизнес – решил меня “предупредить”, чтобы я не так активно интересовался этими темными махинациями, - заявил он. Зная, что я обязательно отреагирую на шесть “КамАЗов” с “черным” металлоломом, я убежден, меня решили спровоцировать, чтобы устроить ночное ДТП”.

Б.СИЛЕНКОВ отметил, что вдохновителям и организаторам этих “ночных “КамАЗов” не удастся его запугать, потому что он борется “с незаконным экспортом металлолома уже не первый год” и не собирается останавливаться.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Б.СИЛЕНКОВ заявил, что накануне он вместе с женой и сыном попал в искусственно созданную аварийную ситуацию на дороге с участием двух «КамАЗов» и BMW. «Утверждать, что это было именно покушение - не стану. Но то, что мне создавали условия для аварии, для серьезной аварии, является очевидным», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

«Возвращаясь в область в воскресенье, 26 ноября, около 21.00 на собственном автомобиле с женой и маленьким ребенком, я у Антоновского моста (мост через Днепр в пригороде Херсона - УНИАН) увидел несколько «КамАЗов», груженных металлоломом. Я позвонил начальнику УМВД и попросил проверить, куда в воскресенье ночью, в туман, могут двигаться семь машин с металлоломом. Потом, когда увидел, что машины начали движение, поехал за одной из них. Уже в самом Херсоне, возле кинотеатра «Спутник», меня блокировали два грузовика и черный BMW, который перекрыл левую сторону и начал «выжимать» мой автомобиль на обочину, на деревья», - рассказал губернатор.

Б.СИЛЕНКОВ также сообщил, что аварии удалось избежать благодаря помощи правоохранительных органов, сотрудники которых задержали водителей «КамАЗов».

«Они уже дают объяснения по ситуации. Уже выяснилось, что фирма, которая перевозила металлолом, проводила эти операции нелегально – без лицензий. В свою очередь, я написал заявление в правоохранительные органы об инциденте», - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

По его словам, за два дня до инцидента, в пятницу, руководство правоохранительных органов и спецслужб области сообщило ему о необходимости выделить ему охрану, ввиду наличия «определенной информации» о возможности совершения противоправних действий в отношении него.