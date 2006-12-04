«Укрнет» противодействует рейдерскому захвату дочерней компании в Донецке

Компания «Укрнет», лидер контент-рынка Украины, предотвратила рейдерский захват своего дочернего предприятия ЗАО «Фтиком», предоставляющее телекоммуникационные услуги в Донецке и области. С августа 2006 г. управление «Фтикома» акционерами было заблокировано определением Ворошиловского районного суда (г. Донецк), который запретил проводить собрание акционеров предприятия, сокращать полномочия директора А. Оводенко, принимать в его отношении кадровые решения. В то же время, Голосеевский районный суд (г. Киев) удовлетворил иск акционера ЗАО «Фтиком», и своим решением обязал провести собрание акционеров. По результатам собрания принято решение реорганизовать ЗАО «Фтиком» в ООО. На предприятии в настоящее время работает ликвидационная комиссия.

По мнению компании «Укрнет», Ворошиловский райсуд фактически перебрал на себя полномочия акционеров, принимая определения, которые ограничивают права акционеров по управлению предприятием. Попытку рейдерского захвата инициировал директор «Фтикома» А. Оводенко: он попытался незаконно завладеть и продать акции предприятия. По предварительным сведениям, рейдерский захват донецкого предприятия пытается осуществить киевская фирма, специализирующаяся на предоставлении телекоммуникационных услуг.

С 2002 г. компании «Укрнет» принадлежит 87% акций «Фтикома». В 2006 г. по рекомендации Оводенко в головной офис обратились представители корпорации «Инком» с предложением купить принадлежащий «Укрнету» пакет акций ЗАО «Фтиком». Однако в процессе проведения переговоров появилось решение Ворошиловского районного суда (г. Донецка), запрещающее «Укрнету» любые сделки с ценными бумагами. Тем же решением акционерам запрещалось проводить собрания, смещать директора предприятия и/или сокращать его полномочия. В дальнейшем Ворошиловский райсуд также наложил арест на имущество предприятие в качестве меры по обеспечению иска.

Апелляционный суд Донецкой области 22 ноября признал незаконными и отменил ранее принятые определения Ворошиловского райсуда по запрету на проведение собрания акционеров и других действий в отношении менеджмента предприятия.

В то же время, акционер «Укрнета» обратился по месту регистрации в Голосеевский районный суд (г. Киев) с иском, в котором требовал проведения собрания акционеров по деятельности дочернего предприятия «Фтиком». Голосеевский суд обязал акционеров «Фтикома», в частности, «Укрнет», как мажоритарного акционера, провести собрание. Соответствующее судебное решение от 19 октября было передано в принудительное исполнение Государственной исполнительной службы 10 ноября нынешнего года. По требованию государственных исполнителей 16 ноября было проведено собрание акционеров «Фтикома». Легитимность собрания подтвердил Центральный аппарат Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. На собрании в присутствии государственного исполнителя С.В.Билан и представителя Госкомиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам принято решение реорганизовать «Фтиком» из ЗАО в ООО. По решению собрания председателем ликвидационной комиссии назначен Алексей Гордиенко.

Ликвидационная комиссия, приступив к работе, выяснила, что на «Фтикоме» пять лет фактически не проводились собрания акционеров. Кроме того, были обнаружены факты преступного сговора должностных лиц, Оводенко и бывшего гендиректора компании «Укрнет» В. Рудого. В мае нынешнего года последний без видимых причин уволился с поста гендиректора компании «Укрнет». В этой связи учредители и и.о. гендиректора компании решили провести инвентаризацию. Инвентаризационная комиссия обнаружила недостачу материальных ценностей на 250 тыс. гривень, что стало результатом заключения бестоварных сделок, которые Рудой проводил совместно с директором «Фтикома».

По результатам инвентаризации компания «Укрнет» обратилась в Голосеевское райуправление ГУ МВД в г. Киеве. На основании заявления старший следователь Подгорный вынес постановление, поддержаное прокуратурой Голосеевского района, о возбуждении уголовного дела по факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. В настоящее дело на «Фтикоме» изымаются документы для проверки фактов, подтверждающих предварительный сговор бывшего гендиректора ««Укрнета» и директора «Фтикома».

Компания «Укрнет» уверена, что своевременное вмешательство правоохранительных органов Киева и Донецка позволило выявить факты нарушений в финансово-хозяйственной деятельность «Фтикома» и злоупотребления служебным положением со стороны бывшего директора.

В то же время, «Укрнет» считает, что действия председателя Ворошиловского районного суда заслуживает правовой и этической оценки. Блокируя деятельность собрания акционеров, высшего органа управления «Фтикома», в интересах его бывшего директора и миноритарного акционера, суд фактически подменял собою руководящий орган, вмешиваясь в действия предприятия. Ворошиловский суд, на наш взгляд, был орудием в руках рейдеров, полностью нарушая принципы правосудия. Эти действия должны стать предметом для рассмотрения Высшего совета юстиции.

СПРАВКА. Компания «Укрнет» - лидер контент-рынка Украины. Ежедневно 1,5 миллиона интернет-пользователей просматривают новости на главной странице «Укрнет» (www.ukr.net).

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