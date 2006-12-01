10 украинских компаний в 2007 году могут провести IPO на бирже во Франкфурте

В рамках Немецкого Инвестиционного Форума (German Equity Forum), который прошел 27-29 ноября во Франкфурте, по инициативе Deutsche Börse AG, RG Securities AG и Concorde Capital впервые для этого Форума один день был посвящен Украине. В рамках украинского дня свои презентации представили 7 компаний из Украины, которые либо уже имеют листинг во Франкфурте, либо планируют проведение IPO на этой площадке. В том числе, Концерн «Галнафтогаз», Черниговское Химволокно, строительная компания ТММ, Milkiland и другие.

Цель украинской сессии – презентовать возможности украинского рынка, расширить популярность торгующихся во Франкфурте компаний среди институциональных инвесторов, познакомить инвестиционную общественность с новыми компаниями, которые планируют выход на рынок, в том числе путем частного размещения акций или IPO.

«Впервые украинские компании выступали во Франкфурте наравне с компаниями из других emerging markets. Презентации компаний из Украины имели такой же успех, как и выступления кандидатов на IPO из России, Китая. В основном интерес к Украине проявили немецкие, австрийские институциональные инвесторы и частные банкиры. Инвесторов в первую очередь интересовали такие вопросы как возможность менеджмента компании эффективно управлять бизнесом, способность привлекать дополнительные ресурсы для развития бизнеса, а также торговая история компании», - отметил Игорь Мазепа, Генеральный директор Concorde Capital.

Наблюдая темпы развития украинского рынка, крупнейшие биржевые площадки сегодня активно конкурируют за эмитентов из Украины. Каждая площадка стремится в лучшем свете представить свои возможности, предложить свою инфраструктуру. «Думаю, основное предпочтение будет отдано Франкфурту, где украинским компаниям предоставлены максимально комфортные условия для размещения. Немецкая биржа является на данный момент существенным источником ликвидности и капитала для украинских компаний. Это одна из наиболее значимых торговых площадок Западной Европы и мира», - уверен Игорь Мазепа.

«Для украинских компаний с капитализацией до 1 млрд. долларов США, в стратегии которых IPO является первым шагом в создании капитализации, привлечения инвестиций и кредитных средств на международных рынках капиталов, Франкфуртская биржа может стать самой привлекательной площадкой. Прежде всего, потому что во Франкфурте более высокая ликвидность и эта биржа открывает доступ ко всем европейским инвесторам без ограничений. Во-вторых, затраты на подготовку к IPO тут в разы ниже, чем в Лондоне. И, в-третьих, во Франкфурте более низкие требования регулирующих органов к компаниям, которые выходят на IPO», - отметил Виталий Струков, Управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения Concorde Capital.

По словам Виталия Струкова, более низкие требования и затраты позволяют украинским компаниям выйти с IPO на Франкфурт в наиболее короткие сроки. Именно сроки привлечения средств на инвестиционные программы для некоторых компаний являются более существенным фактором при выборе площадки.

По оценкам Concorde Capital, в будущем году порядка 10 украинских компаний могут провести публичное размещение своих акций (IPO) на Франкфуртской фондовой бирже, треть этих компаний – представители сектора ритейла.

Concorde Capital на данный момент получил два мандата на организацию IPO украинских компаний на Франкфуртской фондовой бирже. Потенциальные канди-даты на IPO – строительная компания ТММ Real Estate и производитель молочной продукции Milkiland. Окончательное решения о размере пакетов акций компаний, которые будут предложены на продажу, и условиях размещения будет принято в начале следующего года в зависимости от конъюнктуры на фондовых рынках.

TMM - один из ведущих девелоперов и застройщиков жилой недвижимости в бизнес и элит сегментах. За последние 12 лет компания построила 313 тыс. кв. метров жилья из которых 95% в Киеве. Объем текущих и планируемых проектов компании составляет 1,2 млн. кв. метров в Киеве, Харькове, Ялте и Житомире. Планируемое IPO на Франкфуртской бирже расcматривается как первый шаг программы привлечения инвестиций и кредитов на сумму от 300 до 500 млн. дол. США на международных рынках капиталов в ближайшие 3 года. Привлеченные средства планируется направить на строительство жилой и коммерческой недвижимости. В течение года ТММ также планирует завершить инвестиционный проект на сумму около 5 млн. дол. в инжиниринговый центр, основной задачей которого будет реализация проектов строительства от их разработки до ввода в эксплуатацию в соответствии с европейскими стандартами.

Милкиленд – крупнейший производитель сыров, сухого молока и цельно молочных продуктов в Украине. За последние несколько лет компания более чем вдвое увеличила свои производственные мощности достигнув уровня реализации в 172 млн. дол. в 2005 году или 85 тыс. тонн продукции. Компания занимает лидирующие позиции в Украине по производству сыров - 13% рынка, сухого молока - 15% рынка и масла - 7% рынка. Планируемое IPO на Франкфуртской бирже рассматривается как первый шаг в привлечении инвестиций и кредитов на рынке международных капиталов на сумму от 50 до 150 млн. дол. США в ближайшие 3 года. Компания планирует направить привлекаемые средства на модернизацию существующих мощностей и приобретение заводов в Украине.

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