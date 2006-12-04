Праздник уже наступил. Что делать Деду Морозу? Всеукраинский профсоюз Дедов Морозов сообщает о том, что компания UMC, представив новое тарифное предложение «SIM-SIM Різдвяний», начала празднование Нового Года раньше времени!

4 декабря, Киев, УНИАН. Всеукраинский профсоюз Дедов Морозов сообщает о том, что компания UMC, представив новое тарифное предложение «SIM-SIM Різдвяний», начала празднование Нового Года раньше времени!

Новый Год, праздник, который так ждут взрослые и дети, наступил раньше времени и теперь Деды Морозы, непременные спутники праздника, остались без работы и возможности радовать людей в новогодние праздники.

Действительно, новые тарифное предложение «SIM-SIM Різдвяний» - это настоящий праздник общения с родными и близкими людьми. Это и Новый Год, и Рождество, и День Святого Николая – все в одном флаконе. Ведь, в соответствии с условиями предложения, абоненты смогут звонить на пять номеров UMC Семьи, абонентам UMC, SIM-SIM и JEANS, по 0 копеек до конца 2007 года, а на другие номера по сети UMC всего лишь по 25 копеек.

Учитывая вышеупомянутые действия компании UMC, Всеукраинский профсоюз Дедов Морозов вышел на улицы Киева с массовыми акциями протеста. Представители профсоюза, профессиональные Деды Морозы всех возрастов, в настоящий момент принимают активное участие в протесте. Лейтмотивом протеста стал девиз «СВЯТО вже настало. А НАМ що робити?!»

«Компания UMC поставила нас в трудную ситуацию», - подчеркнул Петр Сюрпризович Подарунко, представитель профсоюза Дедов Морозов. «Нам необходимо будет приложить максимум усилий, чтобы суметь сделать праздник нового года, таким, каким его будут ждать все люди. Подарить людям больше, чем бесплатное общение с самыми близкими – возможно ли это? Какой подарок необходимо вытащить из своего мешка, что бы он поразил на столько же, как предложение UMC - 0 копеек на общение с пятью абонентами своей Семьи».

В настоящий момент акция набирает общенациональные масштабы и в ближайшее время протест поддержат представители профсоюза практически во всех регионах Украины.

О Всеукраинском профсоюзе Дедов Морозов:

Всеукраинский профсоюз Дедов Морозов представляет интересы Дедов Морозов, Снегурочек, Снежинок и других полумифических героев. И, хотя, многие не верят в существование вышеупомянутых персонажей, это не мешает им существовать и даже объединяться в профсоюзы.