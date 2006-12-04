Против дочернего предприятия «Укрнет» ведется рейдерская атака

Против дочернего предприятия «Укрнет» - ЗАО «Фтиком» (Донецк) ведется рейдерская атака по его захвату. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Союза адвокатов Украины Петр БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам П.БОЙКО, в настоящее время компания «Укрнет», лидер контент-рынка Украины, предотвратила рейдерский захват своего дочернего предприятия ЗАО «Фтиком», предоставляющее телекоммуникационные услуги в Донецке и области.

«Факт рейдерства есть, но мы отбили атаку», - сказал он.

По мнению адвоката, «попытки рейдерства начались» с того момента, «как только начались переговоры с компанией «Инком» (Киев)», представители которой обратились с предложением купить принадлежащий «Укрнету» пакет акций ЗАО «Фтиком».

Он обратил внимание на неприглядную роль в этом процессе Ворошиловского районного суда (г. Донецка), который уже в процессе переговоров с «Инком» принял решение о запрещении «Укрнету» любых сделок с ценными бумагами.

По словам П.БОЙКО, который озвучил позицию компании «Укрнет», рейдерский захват ЗАО «Фтиком» пытается осуществить киевская фирма, специализирующаяся на предоставлении телекоммуникационных услуг. Вместе с тем и он, и пресс-секретарь компании «Инком» Сергей КОЛЕСНИЧЕНКО отказались назвать эту компанию. По словам С.КОЛЕСНИЧЕНКО, им известна эта компания, «но пока ее называть рано».

П.БОЙКО сообщил, что акционер «Укрнета» обратился по месту регистрации в Голосеевский районный суд (г. Киев) с иском, в котором требовал проведения собрания акционеров по деятельности дочернего предприятия «Фтиком». Голосеевский суд обязал акционеров «Фтикома» провести собрание. Собрание акционеров состоялось 16 ноября, по словам П.БОЙКО, легитимность собрания была подтверждена Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (на собрании присутствовал представитель Госкомиссии). Собранием принято решение о реорганизации «Фтиком» из ЗАО в ООО. По решению собрания председателем ликвидационной комиссии назначен Алексей ГОРДИЕНКО.

На следующий же день вновь появилось решение Ворошиловского райсуда «о приостановке всех решений собрания», - сказал П.БОЙКО. Хотя, по его словам, райсуд даже не был в курсе того, какие решения были приняты собранием. И далее суд стал «штамповать новые решения» в процессе появления у него и исполнителей новой информации о собрании акционеров.

Апелляционный суд Донецкой области 22 ноября признал незаконными и отменил ранее принятые определения Ворошиловского райсуда по запрету на проведение собрания акционеров и других действий в отношении менеджмента предприятия.

В результате начавшейся работы ликвидационной комиссии, как отмечается в официальном пресс-релизе компании «Укртнет», были установлены факты преступного сговора должностных лиц компаний «Фтиком» и «Укртнет» - гендиректора «Фтиком» А.ОВОДЕНКО и бывшего гендиректора компании «Укрнет» В. РУДОГО.

По результатам инвентаризации компания «Укрнет» обратилась в Голосеевское райуправление ГУ МВД в г. Киеве, и прокуратурой Голосеевского района вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Одновременно компания «Укрнет» считает, что действия председателя Ворошиловского районного суда заслуживают правовой и этической оценки. Суд, блокируя деятельность собрания акционеров «Фтикома», фактически был орудием в руках рейдеров, полностью нарушая принципы правосудия. Эти действия должны стать предметом для рассмотрения Высшего совета юстиции, в который, как сообщил П.БОЙКО, обратилась компания.

Справка УНИАН. Компания «Укрнет» является лидером контент-рынка Украины. Ежедневно 1,5 миллиона интернет-пользователей просматривают новости на главной странице «Укрнет» (www.ukr.net). Наиболее популярные ресурсы «Укрнет» - услуги электронной почты (украинская электронная почта – Freemail ukr.net, которая насчитывает более миллиона пользователей), развлекательная информация, электронный маркет, работа, путешествия. Более 300 тыс. человек ежемесячно находят работу на портале job.ukr.net, столько же пользователей ежемесячно делает покупки в электронных магазинах, расположенных на портале.

ЗАО «Фтиком» - оператор телекоммуникаций в Донецке и Донецкой области. Обладает развитой инфраструктурой волоконно-оптической связи, коммутаторами, базовыми станциями, оказывает услуги местной телефонии и беспроводного широкополосного доступа. По данным представителя акционеров ЗАО «Фтиком» Константина БЕДОВОГО, только себестоимость оборудования компании составляет не менее 4 млн. долл. С 2002 г. компании «Укрнет» принадлежит 87% акций «Фтикома».