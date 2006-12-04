В Киеве прошла презентация книг «Маска» и «Властелин старости» Назипа Хамитова

В Киеве прошла презентация мистических триллеров «Маска» и «Властелин старости» известного философа, писателя и психоаналитика Назипа ХАМИТОВА.

На пресс-конференции-презентации в УНИАН автор книг Н.ХАМИТОВ сообщил, что этими двумя произведениями открывается целая серия «Психомагия», которая будет включать в себя не менее 10 новых книг, а в будущем по ним будет снят телесериал.

Н.ХАМИТОВ отметил, что после выхода в свет романы вызвали интерес читателей парадоксальными идеями и поворотами сюжета.

Автор рассказал, что в романе «Маска» предлагается новый взгляд на тайну личности И.Сталина.

«… 1937 год. Из экспедиции в Западную Африку, отправленную по личному распоряжению Сталина, возвращается известный ученый, специалист по магическим культам. Среди прочих экспонатов он привез маску колдуна. А через некоторое время покончил с собой при странных обстоятельствах… 2004 год. К психоаналитику Яну Виленовичу является внучка этого антрополога. Она жалуется на страшные сновидения. «Моей жизнью что-то управляет», - говорит она. А в багажнике ее машины лежит маска колдуна», - прочитал аннотацию книги Н.ХАМИТОВ.

Он также рассказал, что в романе «Властелин старости» рассказывается история о двух товарищах, которые служат в далекой воинской части в Забайкалье. «Однажды один из них рассказывает о странном человеке, живущем в избушке в глубине тайги. Он называет себя «Старец» и может сделать так, что оставшиеся полтора года служба пройдет как один миг. Но перед этим нужно подписать контракт, согласно которому «Старец» получает право являться в сновидениях…», - сообщил автор книги.

Он подчеркнул, что каждый из романов основан на реальных событиях психоаналитической практики автора.

«Все книги автобиографичные - в основу каждой легли реальные случаи и моей психоаналитической практики. Но все имена и некоторые события изменены. В книгах 50 на 50 творческой выдумки и реальности», - подчеркнул Н.ХАМИТОВ.