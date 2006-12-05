Компания Rockwool представила экологический отчет за 2006 год

Компания-производитель теплоизоляционных материалов Rockwool представила на пресс-конференции в УНИАН экологический отчет за 2006 г.

Как передает корреспондент УНИАН, экологический отчет издается с 1998 года и выходит на девяти языках во всех представительствах компании, в том числе и в Украине.

По словам специалиста по маркетингу Украина-Беларусь Rockwool-Польша Ярослава ПИДЛИПЧАК, в отчете речь идет об использовании компанией энергосберегающих технологий для снижения вредных выбросов в атмосферу при производстве утеплителей (минеральной ваты).

«Мы хотим показать пользу для окружающей среды от производства минваты и использования энергосберегающих технологий. При растущих ценах на газ и уменьшении мест его добычи нужно подумать о хорошей изоляции», - сказал Я.ПИДЛИПЧАК.

По его словам, около 40% всей потребляемой энергии в Европе и Северной Америке расходуется на системы отопления и охлаждения в зданиях. Особенно много энергии потребляют дома с кондиционированием.

Исполнительный директор Rockwool-Украина Виктор КИНДЗЕРСКИЙ акцентировал внимание на таких показателях минеральной ваты, как паропроницаемость и экологическая безвредность. Кроме того, при использовании минваты для утепления домов экономия энергии может достигать 40%.

В.КИНДЗЕРСКИЙ также упомянул о том, что динамично развивающийся рынок быстро монтируемых зданий в Украине испытывает дефицит минваты, который составляет более 20%. При этом он затруднился назвать объемы продаж утеплителей Rockwool в Украине, отметив, что компания занимает лидирующие позиции в сегменте плоских кровель и фасадов. В планах компании – стать ведущим поставщиком продуктов изоляции в Украине.

Справка УНИАН. Rockwool-Украина предлагает изделия из натуральной минваты, применяемой для тепло- и звукоизоляции, а также для защиты от огня в строительстве и инженерном оборудовании. Изделия из минваты Rockwool служат для сохранения тепла и энергии. Главными целями компании являются ограничение в потреблении энергии, охрана окружающей природной среды и развитие современного строительного производства.

В Украине деятельность компании Rockwool началась в 1995 году, когда была осуществлена первая официальная поставка утеплителя Rockwool (кровля для ДК "Украина"). В компании Rockwool-Украина работает 14 человек.

Компания Rockwool была основана в 1937 году в Хедехузене (Дания). Сейчас теплоизоляционную продукцию выпускает 21 завод в 14 странах мира, а торговые представительства расположены в 14 странах Европы и Северной Америки. Общее количество сотрудников - 7500 человек.