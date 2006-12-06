Сегодня на Крещатике в знак протеста против действий киевских властей появится первое дерево “Черной аллеи неславы”

Сегодня в Киеве на Крещатике в знак протеста против действий киевских властей появится первое дерево “Черной аллеи неславы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии “Велика Україна”, откроет аллею инициативная группа “За Любимый город!”, которая занимается организацией городского референдума по отставке мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Киевсовета. В состав инициативной группы вошли представители “Великої України” и общественных организаций.

В сообщении отмечается, что в течение недели киевляне с Подола, жители улицы Андреевский спуск готовили для городских властей Киева черные листки с пожеланиями мэру и его сторонникам-депутатам Киевсовета. В частности, к созданию “Черной аллеи неславы” приобщились и те, кто присутствовал на открытии полевого штаба референдума по адресу ул. Крещатик, 36.

По информации партии, киевляне в письменном виде выразили свое несогласие с повышением коммунальных тарифов в 3-3,5 раза, “пакетной” продажей земли в Киеве и застройкой Андреевского спуска и предлагали Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и депутатам Киевсовета добровольно сложить с себя полномочия.

Как сообщал УНИАН, инициативная группа “За Любимый город!” по проведению городского референдума, в состав которой вошли представители партии “Велика Україна” и общественных организаций, 30 ноября объявила общекивевский “ноябрь” - сбор листьев для создания “Черной аллеи неславы”. Организаторы пообещали, что аллея появится в ближайшее время на Крещатике. По замыслу инициативной группы, в отличие от обычных тополей и каштанов, у дома Киевского городского совета вырастут экзотичные деревья с черными листьями. Именно в такой способ киевлянам предлагалось выразить протест против действий Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его депутатской команды. Каждый желающий будет иметь возможность адресовать Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и Киесовету послания на черном листке, которое собирают инициаторы референдума, за досрочное прекращение полномочий мэра и депутатов.

21 ноября 2006 года политическая партия “Велика Україна” заявила о начале процедуры городского референдума по отставке Киевского городского совета и его председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. 23 ноября 2006 года, согласно закону “О всеукраинском и местном референдумах”, была создана инициативная группа по проведению киевского городского референдума “За Любимый город!”.