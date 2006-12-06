13 декабря во дворце “Украина” состоится мировая премьера симфонического Евангелия “Свершилось” Караманова

13 декабря в Национальном дворце искусств “Украина” в Киеве состоится мировая премьера симфонического Евангелия “Свершилось” Алемдара КАРАМАНОВА.

Как сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН заслуженный артист Украины Александр ЖИГУН, премьера состоится при моральной поддержке Секретариата Президента и Государственного управления делами. Организаторами проекта выступают Национальная радиокомпания Украины, Национальный университет “Киево-Могилянская академия”, творческое агентство “Пространство музыки”.

“Это произведение на сегодняшний день никто не слышал, но по партитуре это фундаментальная музыка, которая состоит из четырех симфоний. Каждая часть имеет свое название и несет нагрузку из Евангелия”, - отметил А.ЖИГУН. Исполнители симфонии - Государственный симфонический заслуженный академический оркестр Национальной радиокомпании под руководством Владимира ШЕЙКО, народная академическая капелла “Почайна” и академический хор им. Платона Майбороды, а также хор юношей Национальной филармонии. На премьере будет дебютировать молодой тенор Сергей БОРТНИК.

По убеждению А.ЖИГУНА, премьера будет “определенным экзаменом для украинской публики”. “Это тест, есть ли в Киеве интеллигенция, которая смогла бы достойно это воспринять, прийти, несмотря на то, что билеты сравнительно бесплатные, если сравнивать с концертами поп-звезд”, - отметил он.