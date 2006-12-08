«Крестный отец» Одесского ГАИ итоги проведения общественного расследования

Связи с криминальными структурами, необъяснимое исчезновение машин со штрафплощадки, незаконная продажа чужого автотранспорта, хранение на рабочем месте технических паспортов на различные автомоби-ли, сейф с 21 комплектом номерных знаков, 6 связок ключей от разных авто-машин, 4 отмычки для вскрытия автомобилей, и даже устройство японского производства для определения подлинности бриллиантов – и это ещё не весь список выявленных в 1998 году грубых нарушений служебной дисцип-лины и законности начальником отдела по организации розыска угнанного и украденного автотранспорта УГАИ УМВД Украины в Одесской области майором милиции В. Л. Колодубом. Тогда «установленные нарушения» за-няли 7 страниц машинописного текста.

Расследование Антикоррупционного комитета в Одесской области, начатое 14 октября 2006 года по заявлениям о злоупотреблении служебным положением, поступившим в организацию «Антикоррупционный комитет», в отношении деятельности заместителя начальника УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области подполковника милиции В. Л. Колодуба, а также по фактам его деятельности, указанным в статье газеты «2000» от 29.09.06 «Ге-нералы не краснеют», показало: в Одессе в отдельных случаях даже самые серьезные статьи действующего законодательства Украины «не работают» из-за пренебрежительного к ним отношения. Выявленные, во время рассле-дования факты оказались настолько серьезными, что пресс-конференцию по результатам данного расследования было решено проводить не в Одессе, а в Киеве.

Председатель ГО "Антикорупционный комитет" О. В. Корженко

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