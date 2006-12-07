Объединение последователей Фалуньгун призывает украинскую власть предоставить убежище китайским гражданам, практикующим это учение

Общественная организация “Объединение последователей Фалуньгун” призывает украинскую власть предоставить убежище китайским гражданам, которые практикуют это учение.

Об этом члены Объединения последователей Фалуньгун заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН. (Фалунь Дафа, или Фалуньгун, - это древняя форма Цигун, система духовного и физического самоусовершенствования, которая берет свое начало в традиционной китайской культуре - УНИАН).

На пресс-конференции гражданка Китая - последовательница учения Фалуньгун, которая ищет убежище в Украине, призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, народных депутатов Украины и украинские СМИ осудить “преступления Коммунистической партии Китая” против последователей Фалуньгун.

Украинский представитель Объединения последователей Фалуньгун Людмила ДВОРЕЦКАЯ сообщила журналистам, что в интересах безопасности фамилию этой девушки они называть не будут. Она рассказала, что этой последовательнице Фалуньгун грозит депортация из Украины. Л.ДВОРЕЦКАЯ утверждает, что после возвращения на родину китайскую девушку ожидают жестокие репрессии, как и парня, который просит Украину предоставить ему убежище.

Л.ДВОРЕЦКАЯ рассказала, что эти двое искателей убежища в Украине – девушка и парень – граждане КНДР. 16 ноября с.г. “под давлением неизвестных лиц, которые присутствовали в офисе миграционной службы в Украине в городе Киеве, (должностные лица) внезапно отказали парню в принятии документов на получение статуса беженца”. По словам Л.ДВОРЕЦКОЙ, “такими методами по всему миру шпионы от Компартии Китая распространяют неправду о Фалуньгун, а затем давлением на госслужащих в разных странах мира требуют депортировать китайца для расправы в Китае. Это касается не обычного китайца, а последователей Фалуньгун”, - отметила Л.ДВОРЕЦКАЯ. По ее словам, только вмешательство Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине ускорило интервью в миграционной службе для этих двух граждан КНДР, ранее назначенное на апрель следующего года. В то же время, она не уверена в положительном результате этого интервью.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции последователь Фалуньгун Владимир РЫЖИЙ добавил, что эти двое молодых людей на протяжении пяти лет учились в одном из высших учебных заведений Украины и поэтому хотят остаться именно в Украине.

Он рассказал, что в Китае учение Фалунь Дафа было чрезвычайно популярным, и количество последователей Фалуньгун (более 100 миллионов человек) в 1999 году превысило количество членов Коммунистической партии. В.РЫЖИЙ считает, что именно поэтому руководители Коммунистической партии Китая увидели в учении Фалуньгун “угрозу своему режиму”, поскольку Фалуньгун учит добродетелям, которые могут “навредить тоталитарному режиму, построенному на страхе, покорности...”. Учение, по словам организаторов пресс-конференции, в Китае официально не запрещено, но миллионы последователей преследуются, в частности “100 тысяч находятся за решеткой, более трех тысяч замучены”. В подтверждение своих слов они продемонстрировали фильм, в котором рассказывается об отчете бывшего Госсекретаря Канады Дэвида КИЛГУРА и международного адвоката по правам человека Дэвиза МЕЙТАСА. В фильме приводятся факты изъятия органов у живых последователей Фалуньгун в Китае с целью их дальнейшей продажи.

На официальном сайте “Друзей Фалуньгун” (“Друзья Фалуньгун” - это неправительственная организация людей, которые не практикуют Фалуньгун, но поддерживают свободу вероисповедания лиц, практикующих Фалуньгун) размещено обращение к Президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины, народным депутатам Украины. В нем представители организации просят украинских высокопоставленных лиц осудить репрессии китайской власти против последователей Фалуньгун.