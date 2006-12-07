Антикризова коаліція оскаржить «процедурне рішення» Шевченківського суду щодо Тарасюка - Богатирьова

Антикризова коаліція оскаржить в суді «процедурне рішення» Шевченківського районного суду м. Києва щодо пропозиції парламенту до Президента України про відставку Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ України.

Про це сказала координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Раїса БОГАТИРЬОВА на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, на засіданні суду, де розглядатиметься дане питання обов’язково буде присутній представник ВР України. Вона також зазначила, що антикризова коаліція чекатиме цього рішення, його має дочекатися і Б.ТАРАСЮК.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, на сьогодні ситуація в Україні справді така, що один і той же суд по одному й тому ж питанню може виносити діаметрально протилежні рішення.

При цьому вона висловила переконання, що рішення ВР з приводу Б.ТАРАСЮКА «є справедливим».

За її словами, в ситуації, коли напередодні голосування по цьому питанню між прем’єр-міністром України та Президентом України не було досягнуто компромісу «щодо цієї фігури, то якраз антикризова коаліція довела, що у конституційний спосіб вона здатна прийняти рішення».

За словами координатора парламентської більшості, на сьогодні особиста поведінка Б.ТАРАСЮКА «була небезпечною для інституту виконавчої влади, ця поведінка створювала конфлікт між інститутами влади».

Вона також вважає, що міністр закордонних справ України - «це людина, яка мусить декларувати позицію держави не тільки зовні, а й в середині країни допомагати домовлятися гілкам влади». За її словами, «цього іспиту міністр закордонних справ України, на жаль, не витримав».

Р.БОГАТИРЬОВА переконана, що із цієї ситуації є правовий вихід. Вона вважає, що «лава запасних, які можуть претендувати на цю посаду дуже велика в Україні». «І небезпеки в тому, що ми не виберемо якусь одну кандидатуру немає», сказала вона додавши, що антикризова коаліція не буде «торкатися особистості, ми будемо підходити з огляду на професійний рівень підготовки наступного кандидата на посаду міністра закордонних справ».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247 голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

5 грудня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію постанови Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА.

Того ж дня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов`язки міністра закордонних справ.