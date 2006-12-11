Новое издание - журнал «ЛИЧНОСТИ»

Участники пресс-конференции: Юрий Белецкий – издатель, главный редактор журнала «ЛИЧНОСТИ»; Елена Рог – заместитель главного редактора, журналист; Игорь Судак – ведущий рубрики «Бессмертие», писатель.

Можно ли сегодня писать о чем-то или о ком-то, не подразумевая корысти? Возможно ли сделать хороший журнал и при этом не покупать место на рынке и не бороться с конкурентами за рекламный бюджет? Выйти в мир без скандалов и пиара? Можно ли писать о людях, не подглядывая в замочную скважину? Есть ли читатель у такого издания или желтая пресса победила навсегда? Может ли выжить НЕГЛАМУРНАЯ пресса? Давайте обсудим…

Журнал «ЛИЧНОСТИ» - это популярный литературно-исторический журнал. Его инструменты – факты, арбитр – время, читатели – наши современники.

Статьи журнала - это личный взгляд их авторов на прошлые события и незабываемые личности. На страницах издания разместились люди, творившие мировую историю и создавшие цивилизацию. Люди со своими судьбами, комплексами, увлечениями, взлетами и падениями. Не глянцевые, и не бронзовые. Большие и маленькие, но без них мир был бы иной. «Каждый человек – это мир, который с ним рождается и с ним умирает. Под всякой могильной плитой лежит всемирная история» – говорил Генрих Гейне.

Сложно представить мир без Личностей. Так же как человека без имени, трудно понять страну без имен-символов: Италию без Леонардо да Винчи, Францию без Наполеона, Россию без Достоевского, Украину без Шевченко. Так и история - это люди, их судьбы, их победы и поражения, открытия и достижения.

Сегодня сложно удивить новым изданием. Поэтому ничего удивительного и необычного в журнале нет, просто нет обнаженной натуры и клубнички. Просто пишут хорошие авторы со всего мира, не только журналисты, но и писатели, историки, философы. Просто наши герои – это те, кто оставил свой след в истории и этот след не затерялся во времени. На страницах журнала творцы и их музы, феномены и авантюристы, диктаторы и лицедеи.

В журнале впервые нашла свое место тема физического бессмертия, возможности для каждого человека лично преодолеть биологический предел продолжительности жизни. Рубрику «Бессмертие» ведет писатель Игорь Судак. Речь идет о людях, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы убедить человечество в том, что смерть необязательна. Начиная от философа Николая Федорова, еще в 19 веке утверждающем, что бессмертие – это не утопия, поэта Владимира Маяковского, который в 20 веке в своих поэмах обращаясь к потомкам, просил воскресить его. И, наконец, Роберта Эттингера, предложившего практический путь биологического бессмертия.

Мы не против гламура и желтой прессы. Просто мы для тех, кто любит читать и умеет думать. Господа журналисты, мы открыты для сотрудничества.

Журнал - одно из направлений проекта «Личности», цель которого сохранить память о тех, кто создал этот мир, и для тех, кто этот мир продолжает. В основе проекта – биографический банк данных. Подробнее о реализации проекта на сайтах: http://www.persons-info.com, http://www.persons.com.ua, http://www.persons-journal.com, http://www.persons-today.com, http://www.persons-aforism.ru.

Нам можно позвонить (8044) 272-00-30 или написать editor@.persons.com.ua