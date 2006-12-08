Решение о регистрации на Нью-Йоркской бирже акций “Метинвест Холдинга” будет зависеть от экономической целесообразности - представитель компании

Решение о регистрации на Нью-Йоркской фондовой бирже акций предприятий, входящих в состав “Метинвест Холдинга”, будет зависеть от экономической целесообразности данного шага.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам в ходе организованной УНИАН пресс-конференции, проходившей в телефонном режиме, директор Дивизиона стали и проката компании “Метинвест Холдинг” Игорь КОРЫТЬКО, комментируя переговоры украинской делегации с руководством Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). (Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил 6 декабря с главным управляющим Нью-Йоркской фондовой биржи Джон ТЕЙНОМ возможность регистрации украинских предприятий - УНИАН).

Как отметил И.КОРЫТЬКО, для регистрации на Нью-Йоркской бирже любая компания должна соответствовать определенным требованиям в отношении прозрачности и открытости информации о ней. “В настоящее время мы работаем над тем, чтобы соответствовать этим требованиям и в ближайшее время, по основным пунктам, мы будем соответствовать тем требованиям, которые предъявляются к компаниям зарубежными инвесторами”, - отметил И.КОРЫТЬКО.

При этом он сказал, что “если на момент, когда мы будем соответствовать, регистрация на Нью-Йоркской фондовой бирже будет нести нам больше плюсов, чем минусов, мы на это пойдем. Если нет – то нет”, - добавил И.КОРЫТЬКО.

Что касается “минусов” такой регистрации, то, по его словам, “это достаточно дорогое мероприятие”.

Как сообщал УНИАН, в ходе переговоров с Дж.ТЕЙНОМ, В.ЯНУКОВИЧ заявил: «Мы очень заинтересованы выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу». При этом он отметил, что для Украины сейчас очень важно выйти на реальную оценку ее собственности.

В свою очередь министр экономики Владимир МАКУХА высказал мнение, что претендовать на регистрацию на Нью-Йоркской фондовой бирже могут компания “Укрнафта”, а также украинские металлургические компании.

В то же время, эксперты фондового рынка отмечали, что на сегодня ни одна украинская компания не готова к выходу на Нью-Йоркскую фондовую биржу, так как выход на NYSE требует не только значительного расхода средств и длительной подготовки, но и изменения всей идеологии взаимоотношений с акционерами. Учитывая достаточно жесткие требования к эмитентам, ближе всего к регистрации на NYSE находятся металлургические компании Украины, считают эксперты.

Справка УНИАН. ООО «Метинвест Холдинг» - компания по управлению предприятиями горно-металлургического комплекса ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент». Зарегистрирована 2 февраля 2006 г.

Группа предприятий, входящих в «Метинвест Холдинг», структурно подразделяется на три отраслевых дивизиона: Угля и кокса («Краснодонуголь», Авдеевский коксохимический завод), Горнорудный (СевГОК, ЦГОК, Докучаевский флюсодоломитный комбинат, Новотроицкое рудоуправление, Криворожский центральный рудоремонтный завод, Кривбассвзрывпром), Стали и проката (МК «Азовсталь», Ferriera Valsider, Группа предприятий ЕМЗ, Харцызский трубный завод, Leman Commodities).

Группа обеспечивает производство 30% железорудного сырья и выплавку свыше 20% украинской стали. «Метинвест» занимает 12% мирового рынка товарной заготовки, 10% - товарных слябов, 9% - штрипса и около 5 % рынка толстого листа.

Собственниками ООО «Метинвест Холдинг» являются голландская компания Metinvest B.V. (20%) и ЗАО СКМ (80%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% СКМ принадлежит Ринату Ахметову.