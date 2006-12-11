Названы 50 ведущих юридических фирм Украины 2006 года

Киев. 13 декабря 2006 года Газета «Юридическая практика», ведущее периодическое издание для юридической профессии, опубликовала итоги ежегодной исследовательской программы «50 ведущих юридических фирм Украины 2006 года».

В юбилейной публикации (в этом году исследованию исполняется 10 лет) представлены данные о пятидесяти ведущих юридических фирмах, оцененных по таким показателям, как размер доходов, число юристов, продуктивность (соотношение доходов и числа юристов), а также итоговая таблица, учитывающая эти и другие показатели. Всего исследованием в этом году было охвачено свыше 600 юридических фирм.

В первую десятку самых авторитетных юридических фирм Украины 2006 года вошли:

«Магистр и партнеры» (г.Киев)

«Василь Кисиль и партнеры» (Киев)

«Шевченко Дидковский и партнеры» (Киев)

«Грищенко и партнеры» (Киев)

«Фарго» (Днепропетровск)

«Коннов и Созановский» (Киев)

«Лексвел и Партнеры» (Киев)

«Гарантия» (Киев)

«Пукшин и партнеры» (Киев)

„Лавринович и партнеры” (Киев)

Правильность проведения расчетов была подтверждена компанией IPSOS UKRAINE — одним из крупнейших агентств маркетинговых исследований.

В публикации также проведен анализ успешности юридических фирм за прошедшие десять лет. Юридические фирмы, чаще других (10 раз), включавшиеся в число пятидесяти ведущих юридических фирм Украины, были отмечены специальным званием — «Юридическая фирма десятилетия (1997 — 2006)»:

«Коннов и Созановский» (Киев)

«Салком» (Киев)

«Юрвнешсервис» (Киев)

«Юридическая практика» также представила рейтинг 50 крупнейших сделок и судебных дел 2006 года (включая разрешения на концентрацию, рассмотренные Антимонопольным комитетом Украины в уходящем году).

Шеф-редактор издательства Юрий Забара, члены исследовательской группы, и представители ведущих украинских юридических фирм рассказали о работе над данным проектом, дали свои оценки рынку юридических услуг Украины, тенденциям, которые наблюдаются, и другим аспектам деятельности украинских юридических фирм.

Рейтинг юридических фирм Украины проводится «Юридической практикой» ежегодно, начиная с 1997 года, и является общепризнанным источником информации об украинском рынке юридических услуг.

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