Около 70% киевлян не одобряют деятельность Черновецкого - опрос

Около 70% киевлян не одобряют деятельность столичного мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса жителей столицы, проведенного 21-25 ноября Институтом рефлективных исследований и специализации, проведенного по заказу Всеукраинского благотворительного фонда “Українська скарбниця”. Результаты были представлены на пресс-конференции в УНИАН руководителем научного проекта, кандидатом психологических наук Павлом ФРОЛОВЫМ.

По данным опроса, совсем не одобряют деятельность Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО 45,6% опрошенных, скорее не одобряют - 23,9%.

Полностью одобряют деятельность мэра Киева 4,3% респондентов, скорее одобряют - 10%, трудно ответить - 12,9%, безразлично относятся 3,2% опрошенных.

В случае проведения в ближайшее воскресенье референдума за отзыв Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности городского председателя Киева, за это склонны проголосовать 68,6% потенциальных участников референдума, против отзыва высказались 14,2% киевлян. П.ФРОЛОВ отметил, что среди последних чаще других встречаются лица с неполным средним образованием (19,2%), люди пенсионного возраста (16,8%), а реже всего - молодежь 18-29 лет (9,9%).

Если бы проводились досрочные выборы мэра г. Киева, наибольшие шансы среди включенных в список лиц имела бы лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО - за нее проголосовали бы 25,6% активного электората. Второе место занял бы депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО - 20,3%, за бывшего мэра столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО проголосовали бы 15,6% избирателей, за министра Кабинета Министров Анатолия ТОЛСТОУХОВА - 6,8%, за председателя Киевской городской организации Украинской народной партии Валерия АСАДЧЕВА - 4,7%, за первого заместителя председателя Коммунистической партии Украины Адама МАРТЫНЮКА - 3,4%, за другую кандидатуру проголосовали бы 4,7%, трудно сказать было 18,9% опрошенных.

В случае выборов в Киевский городской совет БЮТ мог бы набрать 36,1% голосов избирателей. Второе место занял бы Блок Виталия Кличко (13,6%), третье - Партия регионов (10%). Также достаточно уверенно преодолевают проходной барьер “Наша Украина” - 9,1%, Соцпартия Украины - 4,8%, КПУ - 4,5%, Общественный актив Киева - 4%.

У Блока Леонида Черновецкого шансы попасть в Киевсовет в случае повторных выборов сомнительны, ведь хотя количество сторонников блока среди всех опрошенных и балансирует на грани проходного барьера - 3,1%, - среди тех, кто вероятно принял бы участие в выборах, их меньше - 2,1%. По данным опроса, вряд ли имеют шансы попасть в Киевсовет Народный блок Литвина, который поддержали 2,8% опрошенных, УНП - 2,6%, Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” - 2%.

Ответы на вопрос “Какая фракция в Киевсовете, по вашему мнению, лучше отстаивает интересы киевлян?” распределились таким образом: фракция Блока Юлии Тимошенко (27,4%), фракция Блока Виталия Кличко (8,2%), фракция Партии регионов (6,7%), фракция Блока "Наша Украина" (5,7%), фракция Блока Леонида Черновецкого (3,9%), фракция Общественного актива Киева (3,8%), фракция Киевского городского отделения СПУ (3,3%), фракция Народного блока Литвина (2,1%). В то же время более четверти опрошенных (25,6%) считают, что ни одна из фракций Киевсовета в действительности не отстаивает интересы киевлян.

Главная цель опроса - выяснить отношение жителей Киева к местной и центральной властям. По квотной выборке, представляющей взрослое население Киева в возрасте старше 18 лет, опрошено 2004 человека. Квотирование осуществлялось по району проживания, полу, возрасту и образованию респондентов. Погрешность выборки составляет 2,2%.