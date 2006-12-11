Строительство комплекса «Днепровские башни» на Троещине возобновится в декабре - субподрядчики

Строительство комплекса «Днепровские башни» на Троещине возобновится в декабре текущего года. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители субподрядчиков этого строительства.

«Мы выходим на объект со следующей недели, не дожидаясь кредитования, - сказал председатель Совета директоров Группы компаний «Алес Буд» Юрий БОРОДАНЬ. - Если документы будут рассмотрены до нового года, банк («Форум» - УНИАН) готов после 15 января открыть финансирование».

Как передает корреспондент УНИАН, между всеми участниками строительства (ООО «Чистая вода», ООО «Алес Буд», ООО «Этьен-вест») был подписан протокол о намерениях, согласно которому компании обязались достроить объект совместными усилиями.

По данным заказчика строительства - Главного управления внутренних войск МВД Украины, строительство комплекса было приостановлено в январе 2005 года. А в связи с проблемами с финансированием в 2003-2004 гг. пришлось заменить ряд подрядчиков.

Как сообщила руководитель пресс-центра внутренних войск МВД Светлана ПАВЛОВСКАЯ, сейчас продолжаются проверки компетентными органами финансового состояния подрядчиков строительства «Днепровских башен». По ее словам, претензии к ООО «Алес Буд» состоят в том, что компания не выполнила работ на 10 млн. грн., два раза использовала одну и ту же площадь (8 тыс. кв. м площадей были заложены в банке «Форум», из них 6 тыс. кв. м были проданы физическим лицам), а финансово-экономическое состояние «Алес Буд» близко к банкротству.

В то же время Ю.БОРОДАНЬ сообщил о том, что в активах «Алес Буд» есть коммерческая недвижимость и земля на сумму около 49 млн. грн., и компания сможет погасить кредит.

По словам С.ПАВЛОВСКОЙ, командование внутренних войск провело конкурс среди инвесторов, способных достроить объект. Из трех предложений, предоставленных ООО «Алес Буд», ООО «Черкассыжелезобетонбуд” и ООО «Этьен-вест», заказчик выбрал последнее. Предложение инвестора заключается в том, чтобы провести инвентаризацию объекта и достроить комплекс за счет получения банковского кредита под залог свободных 8 тыс. кв. м площадей.

По словам директора ООО «Этьен-вест» А.ЛЕВИЦКОГО, в строительство недовложено около 30 млн. грн., на которые можно получить кредит, чтобы вернуть кредит и проценты с минимальной прибылью.

ГУВВ ВМД заключило договор с «Этьен-вест», по которому инвестор обязался привлечь средства для достройки объекта и сдачи его в эксплуатацию в декабре 2007 г. По словам А.ЛЕВИЦКОГО, необходимые документы банку «Форум» будут предоставлены до 25 декабря. Он также заметил, что берет всю ответственность за объект на себя. «Ни один инвестор, который вложил деньги в объект, не пострадает. Ни одному инвестору не будет предложено дофинансировать строительство», - подчеркнул он.

В то же время, директор компании поддерживает намерения 100 частных инвесторов обратиться в суд для подтверждения их имущественных прав. «Потому что другого способа нет, никто не может дать гарантий», - отметил А.ЛЕВИЦКИЙ.

По словам главы Правления общественной организации «Ассоциация частных инвесторов и собственников» Иллариона ШЕРЕМЕТЬЕВА, из около 300 частных инвесторов, купивших квартиры в недостроенном комплексе, 180 человек объединились в ассоциацию, чтобы защищать свои права. «Мы хотим иметь гарантии, что получим площади вне зависимости от того, кто выступает застройщиком», - сказал И.ШЕРЕМЕТЬЕВ. Частные инвесторы намереваются отсудить те убытки, которые они понесли за время приостановления строительства.

Справка УНИАН. В 1999 г. было начато строительство жилищного комплекса «Днепровские башни» по заказу Главного управления внутренних войск МВД Украины. Общая площадь комплекса составляет около 74 тыс. кв. м. В 2003 г. финансирование объекта было приостановлено. Общий объем финансирования ГУВВ МВД в строительство комплекса составил 127,86 млн. грн. при 50% готовности объекта. 900 военнослужащих должно было быть передано 37 тыс. кв. м площадей. В строительство комплекса вложили средства около 300 частных инвесторов.

Функция заказчика строительства была передана концерну «Укриндустрия», который привлек в качестве генподрядчика строительную компанию «УкрАзиаБуд». Главными подрядчиками строительства выступают компании ООО «Алес Буд» и ООО «Этьен-вест».

Сдача в эксплуатацию всего комплекса планировалась во втором квартале 2005 г. Строительство комплекса было приостановлено в 2005 г.