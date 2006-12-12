Объем страховых платежей СК «Украинская страховая группа» по итогам 9 месяцев вырос в 2,5 раза - до 60,7 млн. грн.

Объем страховых платежей страховой компании «Украинская страховая группа» по итогам января-сентября 2006 года против аналогичного периода прошлого года (24 млн. 759,7 млн. грн.) вырос в 2,5 раза - до 60 млн. 736 тыс. грн. Об этом сообщил председатель Правления ЗАО «Страховая компания «Украинская страховая группа» Павел НЕЛЬГА на пресс-конференции в УНИАН сегодня.

По его информации, основной объем страховых платежей приходится на автострахование - 27 млн. 935,5 тыс. грн., другие виды страхования имущества - 13 млн. 433,6 тыс. грн., обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств - 8 млн. 033 тыс. грн., другие виды страхования - 4 млн. 045,6 тыс. грн.

Страховые выплаты компании за 9 месяцев 2006 года против января-сентября 2005 года выросли в 2,4 раза - до 14 млн. 489,2 тыс. грн.

Как сообщил П.НЕЛЬГА, основной объем страховых выплат приходится на автострахование - 12 млн. 910,1 тыс. грн, другие виды страхования имущества - 240,1 тыс. грн., обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств - 1 млн. 230,4 тыс. грн., другие виды страхования - 108,6 тыс. грн.

На конец сентября 2006 года активы компании составили 123 млн. 910,3 тыс. грн., собственный капитал - 27 млн. 248,7 тыс. грн., страховые резервы - 41 млн. 489,2 тыс. грн., уставный капитал - 50 млн. грн.

Справка УНИАН. Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Украинская страховая группа" основано 24 апреля 2000 года. Региональная сеть компании насчитывает 39 филиалов и 13 безбалансовых подразделений.

По данным компании, на сегодня ее акционерами являются: 75% - компании, аффилированные с АКБ «Укргазбанк», и 25% - компании группы «Еврокар».