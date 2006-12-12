Акционеры СК «Украинская страховая группа» в 2007 году намерены инвестировать в компанию 20-30 млн. грн. Об этом сообщил председатель Правления ЗАО «Страховая компания «Украинская страховая группа» Павел НЕЛЬГА на пресс-конференции в УНИАН сегодня.

По его словам, средства будут использованы на разработку и продвижение новых страховых продуктов, а также расширение региональной сети компании.

Справка УНИАН. Закрытое акционерное общество "Страховая компания "Украинская страховая группа" основано 24 апреля 2000 года. Региональная сеть компании насчитывает 39 филиалов и 13 безбалансовых подразделений.

Объем страховых платежей страховой компании «Украинская страховая группа» по итогам января-сентября 2006 года составил 60 млн. 736 тыс. грн., страховые выплаты - 14 млн. 489,2 тыс. грн.

Объем страховых платежей, собранных СК «Украинская страховая группа», по итогам 2005 года составил 38 млн. 976,8 тыс. грн., страховые выплаты - 9 млн. 687,3 тыс. грн.,

На конец сентября 2006 года активы компании составили 123 млн. 910,3 тыс. грн., собственный капитал - 27 млн. 248,7 тыс. грн., страховые резервы - 41 млн. 489,2 тыс. грн., уставный капитал - 50 млн. грн.

По данным компании, на сегодня ее акционерами являются: 75% - компании, аффилированные с АКБ «Укргазбанк», и 25% - компании группы «Еврокар».