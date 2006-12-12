В украинско-нидерландском центре помощи наркозависимым за три года около 400 человек прошли полный курс лечения

Около 400 лиц прошли полный курс лечения за три года существования украинско-нидерландского центра помощи наркозависимым, организованного украинским Институтом проблем наркомании и наркозависимости и нидерландским институтом психического здоровья и лечения наркозависимости – Институтом Тримбос.

Презентация результатов их работы состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Во время презентации директор Института проблем наркомании и наркозависимости Роман ЛИЩУК отметил, что проект “Дневной центр помощи наркозависимым как новая форма помощи наркозависимым в Украине” начал действовать с сентября 2003 года. По его словам, на протяжении трех лет полный курс в реабилитационном центре прошло около 400 человек и свыше 800 – часть курса, после чего их направляли в другие реабилитационные центры. По данным Р.ЛИЩУКА, 35-40% посетителей, которые прошли реабилитационный курс в центре помощи, не возвращаются к употреблению наркотиков.

Р.ЛИЩУК отметил, что в дневном центре помощи применяется комбинированный подход к лечению наркозависимых. “Клиентам предлагают не только терапевтическое лечение, но и помогают психологически. Ведь этих людей нужно научить, как проводить свое свободное время и жить без наркотиков, как строить отношения дома, в семье и на работе”, - объяснил он.

Р.ЛИЩУК также отметил, что специалисты, которые проводят реабилитационную работу с наркозависимыми, несмотря на распространенный стереотип, никогда не употребляли сильных наркотических веществ.

В частности, по его словам, существует несколько подходов к реабилитации. А именно: программа самопомощи, религиозные программы, которые базируются на духовности, программа “12 шагов” (Минесотская модель), а также программы по принципу терапевтических сообществ. Р.ЛИЩУК отметил, что украино-нидерландский проект направлен на то, чтобы расширить диапазон услуг в сфере реабилитации наркозависимых, ведь большинство уже существующих программ рассчитаны только на избавление от зависимости инъекционных наркотиков.

Р.ЛИЩУК отметил, что предложенная программа реабилитации базируется на научной методике и направлена на полный отказ от наркотиков, а также на устойчивые поведенческие изменения у клиентов.

Кроме этого, Р.ЛИЩУК отметил, что при содействии Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта за последние три года в Украине начали действовать 35 реабилитационных центров для наркозависимых.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции председатель отдела международного сотрудничества Института Тримбос Франц ТРАУТМАН отметил, что новый проект реабилитации носит мультидисциплинарный подход, поскольку разные специалисты работают вместе. По его словам, комбинированный подход к наркозависимым дает больше положительных результатов.