В Киеве презентовали детскую книгу греческой писательницы Марсини Вингопулу «Из Я-Града в Ты-град»

В агентстве УНИАН состоялась презентация детской книги греческой писательницы Марсини ВИНГОПУЛУ «Из Я-Града в Ты-град».

Как передает корреспондент УНИАН, книга вышла с благословения Митрополита Киевского и всея Украины Блаженнейшего Владимира.

«Книга «Из Я-Града в Ты-град» - это не просто сказка, это путь человеческого сердца от зла к добру, от эгоизма к любви. И этот путь проходит мальчик Упрямец, встречая девочку Тишину. Герои сказки - олицетворенные состояния человеческой души и жизни: наши страсти, наши добродетели»,- говорится в аннотации к книге.

Тираж книги - 7 тыс. экземпляров. Книга будет распространяться в детских домах, детских библиотеках. Книга рассчитана на детей от 9 до 11 лет.

Книга на русском языке, планируется ее издание на украинском языке.

Книга выпущена издательством «Пролог»

Как отметил на презентации директор издательства «Пролог» Игорь КОДНЕВСКИЙ, этой книгой открывается выпуск издательством серии детских книг, в основном, христианского содержания при помощи фонда Лилии ПОДКОПАЕВОЙ. Он отметил, что книга «Из Я-Града в Ты-град» имела в Греции большой успех, несколько раз была переиздана. Издательство планирует выпустить еще три книги этой писательницы.

«Эта книга может помочь каждому человеку шагнуть от зла к добру, от эгоизма к любви, задуматься над тем какое назначение человека, как он должен двигаться по жизни», - сказал на презентации настоятель Храма, преподаватель Киевской духовной академии, главный редактор издательства «Пролог» Протоиерей Владимир (САВЕЛЬЕВ).

Он отметил, что в книге не употребляются слова «церковь» и «православие», в книге говорится о добродетелях, которые и являются главными героями - доброта, смирение, а также главными героями являются человеческие страсти-упорство, упрямство. «Если не победить греховный корень в себе, не изъять из своего сердца, то очень сложно стать полноценной личностью», - отметил он.

Президент МБФ «Здоровье поколений», посол Доброй воли ООН в Украине по вопросам ВИЧ\\СПИД Л.ПОДКОПАЕВА в свою очередь отметила, что как маме двух детей, ей небезразлично будущее детей всей Украины.

По ее словам, фонд «Здоровье поколений» решил поддержать выпуск этой книги, так как считает, что необходимо развивать детей не только физически, но и духовно.