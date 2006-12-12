«Антикоррупционный комитет» просит руководство МВД и Генпрокуратуры дать оценку деятельности УГАИ в Одесской области

Общественная организация «Антикоррупционный комитет» обратилась с официальными письмами к руководству Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры Украины с просьбой провести расследование и дать оценку деятельности руководства Управления Госавтоинспекции ГУМВД Украины в Одесской области в частности, временно исполняющего обязанности начальника УГАИ Валерия КОЛОДУБА.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН журналистам сообщили председатель «Антикоррупционного комитета» Олег КОРЖЕНКО и его заместитель Ирина ШОСТЕНКО.

По их информации, в ходе проведения общественного расследования было установлено, что еще в 1998 году управление внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины в Одесской области проводило служебное расследование в отношении деятельности отдела по организации розыска угнанного автотранспорта УГАИ УМВД Украины в Одесской области. В результате проверки были выявлены грубые нарушения служебной дисциплины и законности В.КОЛОДУБОМ, который на тот момент был начальником данного отдела. Однако надлежащего наказания виновные тогда не понесли. В служебном кабинете В.КОЛОДУБА были найдены ксерокопии специальных тайных приказов МВД, технические паспорта к разным автомобилям, большое количество переписки, которая не прошла регистрацию. В сейфе В.КОЛОДУБА были найдены 21 комплект государственных номерных знаков, «наличие которых он не смог объяснить». Также обнаружено устройство для определения подлинности бриллиантов, происхождение и цель хранения которого, как отмечают руководители комитета, В.КОЛОДУБ также не пояснил.

Как сообщили участники пресс-конференции, в результате неправомерных действий руководства УГАИ Одесской области, в частности, была зарегистрирована иномарка «Ауди А8» 2005 года выпуска, которая не прошла таможенное оформление, в результате чего государству был нанесен ущерб в сумме около 200 тыс. грн. По словам участников пресс-конференции, в виду отсутствия контроля над учетом служебной деятельности подчиненных подразделений, в частности, в части установления лиц, которые совершили преступления общеуголовной направленности, руководством УГАИ в Одесской области по итогам работы за период 9 месяцев 2006 года в Департамент ГАИ МВД Украины были предоставлены ведомости в отношении непосредственного раскрытия 662 преступлений и участия в раскрытии 4394 преступлений, хотя фактически за указанный период времени сотрудниками Госавтоинспекции области было раскрыто всего 102 преступления. Отвечая на вопросы журналистов О.КОРЖЕНКО также сообщил, что о результатах проведенного расследования «Антикоррупционным комитетом» поставлена в известность прокуратура Одесской области. Кроме того 20 ноября этого года на имя руководства УМВД Украины в Одесской области также были направлены соответствующие материалы, однако ответа в адрес комитета пока не поступило.