Газета «Юридическая практика» назвала лучшие юридические фирмы по итогам своего рейтинга за 10 лет

Газета «Юридическая практика» подвела итоги своего рейтинга 50-ти ведущих юридических фирм за последние 10 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил один из экспертов издания Артем КРИВЕНКО.

По его словам, за 10 лет исследований издания в число 50 лучших юридических фирм Украины в целом входили 139 юридических компаний. И если 10 лет назад в число лучших юридических фирм по обобщающим показателям попали всего 16 компаний, то, начиная с 1998 года, их количество неизменно составляет 50. По словам А.КРИВЕНКО, из всех юридических компаний 3 постоянно входили в число 50-ти лучших, это юридические компании «Коннов и Созановский», «Салком» и Юрвнешсервис. Лучшими названы также компаниии АНК, “Веритас”, Украинская юридическая группа, “Пукшин и партнеры”, Укринюрколлегия и другие.

Как отметили составители рейтинга, основным критерием деятельности юридических фирм был ряд факторов, среди которых - количество обслуженных клиентов, а также количество доходов, полученных от деятельности и официально зафиксированных.

По словам А.КРИВЕНКО, за последние 10 лет очень многое изменилось на рынке юридических услуг, то есть, как пояснил он, этот рынок стал более структурированным, а также более открытым. Это, по его словам, дает возможность создать более-менее ясную картину фирмам, которые действуют на этом рынке, а также их услугам, которые они предоставляют клиентам.