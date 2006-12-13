Партия «Велика Україна» и эксперты представили юридические основания для инициации референдума по отставке мэра Киева

Политическая партия «Велика Україна» и независимые общественные эксперты представили юридические основания для инициации проведения референдума по вопросам досрочного прекращения полномочий Киевского городского совета и его председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В частности, эксперт и председатель секретариата организации «Голос общины Киева» Владимир БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил, что согласно со статьей 79 Закона «О местном самоуправлении» полномочия городского председателя могут быть досрочно прекращены, если он «нарушает Конституцию или законы Украины, права и свободы граждан, не обеспечивает осуществление предоставленных ему полномочий».

Он отметил, что инициативная группа по проведению референдума, в состав которой вошли представители партии «Велика Україна» и ряда общественных организаций, может уже сегодня предоставить ряд документов, доказывающих прямые нарушения законов Украины Киевсоветом и его председателем Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ.

В первую очередь, по словам В.БОНДАРЕНКО, это нарушение при застройке города, а также игнорирование Киевским городским советом местных инициатив общественности. Он отметил, что согласно «Уставу территориальной общины города Киева», местная инициатива, внесенная в установленном порядке на рассмотрение Киевского городского совета или районного в г. Киеве совета, подлежит обязательному рассмотрению этим советом на открытом заседании совета с обязательным участием членов инициативной группы по вопросам местной инициативы.

Как сказал В.БОНДАРЕНКО, с 1 декабря 2005 года по 7 декабря 2006 года в Киевсовет были поданы 18 местных инициатив. По его словам, из них были рассмотрены лишь 5, а все остальные до сих пор не выносились на сессии Киевсовета.

Он добавил, что согласно закону, обращение рассматривается и решается в срок не более одного месяца со дня поступления.

При этом, по словам В.БОНДАРЕНКО, большинство поданных инициатив касается отмены решений Киевсовета относительно предоставления или передачи земельных участков в различных районах Киева.

Как отметил В.БОНДАРЕНКО, игнорирование Киевсоветом местных инициатив общественности – это прямое нарушение закона о местном самоуправлении, что может повлечь за собой инициацию референдума относительно досрочного прекращения полномочий председателя Киевсовета.