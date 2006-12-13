В Киеве презентован литературно-исторический журнал «Личности»

В Киеве сегодня презентован литературно-исторический журнал «Личности».

На пресс-конференции в УНИАН по случаю презентации главный редактор журнала и издатель Юрий БЕЛЕЦКИЙ отметил, что “статьи журнала - это личный взгляд их авторов на минувшие мировые события и незабываемые фигуры”. По его словам, статьи журнала о тех мировых личностях, которые остались в памяти людей.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.БЕЛЕЦКИЙ отметил, что единственной постоянной рубрикой журнала является рубрика “Бессмертие”, остальные - непостоянные.

Он отметил, что статья журнала должна состоять из ярких событий из жизни личности, его деятельности и отношений с друзьями, любимыми.

В частности, о каждой личности добавляется короткая биографическая справка. Кроме этого, главный редактор рассказал, что уже вышло четыре номера журнала. Первый номер «Личности» появился в июне этого года.

Тираж издания составляет 5000 экземпляров. Журнал издается только на русском языке и большинство авторов тоже из России. До сих пор ни одна украинская личность не попала на страницы издания. При этом Ю.БЕЛЕЦКИЙ отметил, что в “следующих номерах появятся такие известные фигуры, как Вернадский и Сковорода”. Он также пригласил к сотрудничеству всех желающих журналистов.