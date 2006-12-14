ПРЕСС-РЕЛИЗ

О результатах международного коллоквиума «Уголовное преследование и политика в Украине: дело Максима Курочкина»

ЗА ЧТО ПОСАДИЛИ МАКСИМА КУРОЧКИНА?

12-13 декабря по просьбе родных Максима Курочкина, инициативной группы граждан, объединившихся для защиты М. Курочкина, а также по предложению украинской общественной организации « За справедливые выборы», в Киеве работал международный правовой коллоквиум. В нем приняли участие адвокаты Михаель Хоендаль (Германия), Петер Юрак (Чехия), Сергей Мирзоев ( Россия), Ольга Стрижова (Украина). К участию в работе коллоквиума были приглашены бизнес-партнеры М. Курочкина, лица, усведомленные о его деятельности в Украине, его родные и близкие.

Главной целью коллоквиума было исследование документов, известных и мало известных фактов и обстоятельств, сопровождавших задержание Курочкина 20 ноября, а затем его арест 23 ноября 2006 года, их правовая и международно-правовая оценка, выработка рекомендаций по дальнейшей защите М. Курочкина.

Успешной работе коллоквиума способствовала активная поддержка со стороны инициативной группы, что позволило адвокатам – участникам коллоквиума сделать ряд выводов, основные из которых состоят в следующем:

При задержании и последующем аресте органами МВД Украины допущен целый ряд нарушений законодательства Украины и Европейской конвенции о защите прав человека (1950 г., участниками конвенции являются Украина и Россия). Например, при задержании в аэропорту Борисполь, М. Курочкину не была предоставлена возможность воспользоваться услугами украинского адвоката, вся процедура прошла рядом с адвокатом, который встречал М. Курочкина в аэропорту, но без его участия. Курочкин был задержан около 12.30 20 ноября 2006 года, а затем он исчез из поля зрения на 3 часа, что является еще одним нарушением закона, и только в 15.15 того же дня начал составляться протокол о его задержании в ИВС г. Киева. Наконец, спустя 72 часа, вместо положенных 48-ми и при явном нарушении требований статьи 165.2 УПК Украины, ему было предъявлено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, а затем он был арестован.

Украинские адвокаты безуспешно обжаловали арест М.Курочкина, ссылаясь на эти нарушения и на возможность оказания давления на свидетелей.

У участников коллоквиума сложилось мнение о произволе, царившем при задержании и аресте Курочкина. Такой вывод основан на следующих юридических констатациях:

- при задержании Курочкина изолировали от адвоката, и ему не оказывалась юридическая помощь;

- Курочкина прятали от защитников около 3-х часов в день задержания – 20 ноября 2006 года;

- После задержания и при предъявлении обвинения в совершении тяжкого преступления – вымогательства (часть 2 ст. 189 УК Украины) по инициативе следствия был приглашен адвокат, который не имел информации о Курочкине и его делах в Украине и в России, а значит, не располагавший возможностью эффективно защищать его. Все эти факты указывают на нарушение важнейшего права обвиняемого – права на защиту.

По мнению адвокатов – участников коллоквиума, предъявленное М.Курочкину обвинение носит произвольный, а иногда – смехотворный характер, фабула обвинения полна противоречий и несуразиц. Например, один из граждан, признаваемых потерпевшим, несмотря на, якобы, имевшие место угрозы со стороны Курочкина, необъяснимым образом стремится встретиться с ним вновь и вновь, не боясь насилия. Другой характерный пример состоит в том, что у чиновника местной администрации нет и не было юридических претензий к Курочкину, однако некто, не присутствовавший при взаимодействии чиновника и Курочкина, пишет заявление против Курочкина, и на основании этого заявления Курочкина пытаются обвинить в тяжком преступлении.

Все это заставило участников коллоквиума сделать вывод о произвольном характере предъявленных обвинений и о произволе правоохранителей при аресте М.Курочкина.

Участники коллоквиума отметили также существование политического контекста, прочно связанного с арестом и уголовным преследованием М.Курочкина. Этот контекст состоит в следующем. М.Курочкин известен в Украине как исполнительный директор Российского клуба, сыгравшего заметную роль на выборах Президента Украины 2004 года. Коллоквиум изучил материалы Российского клуба, и пришел к выводу, что в период предвыборной кампании эта организация активно агитировала за те политические силы, которые противостояли нынешнему президенту Украины. В Российском клубе собрались наиболее заметные в Украине и России политические и общественные деятели, эксперты, журналисты. Все они выступали против персон, ныне олицетворяющих власть в Украине. До сих пор в общественном мнении существует представление о самой тесной связи клуба и Курочкина.

Кроме того, с сентября 2006 года в Украине обсуждается публичный конфликт между М.Курочкиным и экс-министром МВД Ю.Луценко, транслировавшийся 25 сентября 2006 года в прямом эфире по украинскому каналу ICTV в передаче «Свобода слова». Дискуссия, переросшая в перепалку, а затем и в обвинения со стороны Луценко в адрес Курочкина, приоткрывает завесу над тайнами «канцелярии» МВД, состряпавшей дело против Курочкина. В этом же контексте коллоквиум отметил и хронологическую связь между назначением Луценко на пост министра МВД и возбуждением уголовного дела против Курочкина. А также и другие «необъяснимые» странности этого дела. Например, возбужденное уголовное дело против Курочкина существует с 2004 года, но не расследовалось в течение 2 лет. За эти годы без какого-либо расследования была изменена фабула обвинения, а все остальное время дело «спало» в ожидании ареста Курочкина, и только сейчас проводится расследование.

Участники коллоквиума отметили также, что украинские власти имели возможность привлечь к ответственности и суду М.Курочкина непосредственно в России на основании Минской конвенции СНГ о правовой помощи. Для чего передать уголовное дело в Россию, где проживает Курочкин. Необъяснимым образом украинские власти отказались от такой правовой возможности расследовать уголовное дело в том месте, где обычно находится Курочкин. Также коллоквиум отметил, что Генеральная прокуратура в свое время отменила постановление следствия о розыске Курочкина.

В ходе исследования участники коллоквиума отметили противоправность затягивания расследования уголовного дела, которая противоречит, например, статье 6 названной Конвенции, допускающей уголовное расследование в разумный срок для предъявления обвинения и предания обвиняемого суду.

Ход изучения дела Курочкина закономерно привел участников коллоквиума к выводу о несоответствии ряда законопроложений Украины Европейской конвенции о защите прав человека, на основании которой действует, например, Европейский суд по правам человека.

Проявлением такого несоответствия явилась статья 131 УПК Украины, которая в основном своем содержании не соответствует статье 5 названной Конвенции. Такое противоречие в силу положений статей 9, 55 и иных Конституции Украины не допускается и, конечно, положения статьи 131 УПК не должны применяться как неправомерно ограничивающие права граждан и иностранцев. Также нельзя не отметить противоречия между положениями Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 23.04.03г. №4 и пунктами 3-5 статьи 5 названной Конвенции. Конвенция определенно устанавливает обязанность государств, в том числе – Украины, обеспечить доступ к правосудию тех лиц, чьи жалобы о незаконности ареста рассмотрены судами 1-ой и второй инстанций, а Верховный Суд Украины фактически установил запрет на кассационное обжалование арестов.

Таким образом, коллоквиум пришел к выводу о явных признаках незаконности возбуждения уголовного дела в отношении М.Курочкина, и отметил весьма вероятную связь этого дела с интересами экс-министра ВД Украины Луценко, а также явные несоответствия некоторых законоположений Украины европейской конвенции и практике Европейского суда по правам человека. С учетом того факта, что М.Курочкин в период президентских выборов 2004 года выступал за такие положения, как участие Украины в ЕЭП, за статус русского языка в качестве второго государственного языка, за иные положения, нельзя исключить политического преследования М. Курочкина со стороны некоторой части украинского истеблишмента.

Коллоквиум отметил, что деятельность украинских адвокатов по защите Курочкина затруднена действиями следствия по необоснованному засекречиванию уголовного дела. Двое адвокатов были вынуждены оформить подписку о неразглашении сведений, ставших им известными в связи с осуществлением защиты и в настоящее время придерживаются ограничений, например, не участвовали в работе коллоквиума. Вместе с тем, коллоквиум отмечает, что при выборе адвокатами законных форм и способов защиты должны учитываться практика нарушения прав Курочкина со стороны правоохранителей, и тот политический контекст, который отмечался выше. По мнению коллоквиума борьба с произволом в отношении Курочкина должна стать основной целью деятельности адвокатов.

Участники коллоквиума приняли решение направить заключение международного коллоквиума в адрес украинских и международных государственных и общественных организаций.