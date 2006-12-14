14 декабря 2006г.

Пресс-релиз

Наталия Королевская взялась за реформу НДС, в результате которой бизнес должен научиться платить налоги, а власть – создавать условия для развития бизнеса

Народный депутат Украины от БЮТ, секретарь комитета по экономической политике Наталия Королевская зарегистрировала проект закона (№ 2699) о внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (о введении системы НДС-счетов). По мнению автора законопроекта, нововведения значительно улучшат собираемость налога, что позволит уже к 2008 году снизить его ставку до 15%.

Н. Королевская настаивает, что «Закон об НДС должен быть один для всех. Именно эту цель я преследовала, когда поставила перед собой задачу подготовить, пусть и более жесткий, чем действующий, но такой Закон, в котором будет заложен принцип создания равных конкурентных условий для всех». В подготовке Законопроекта по выработке новой системы администрирования налога, принимали также участие практики-юристы, бухгалтера.

Среди предложенных инноваций, самыми принципиальными являются:

1. Запрет на проведение встречных проверок. Отсутствие человеческого фактора;

2. «Автоматический» возврат НДС с бюджета, на основании справки с НДС-счета;

3. Введение «смешанного» метода учета и расчетов по НДС.

Эти и другие нововведения должны привести к упрощению и уменьшению затрат на администрирование НДС и увеличению поступлений в бюджет.

«НДС в Европе является самым эффективным налогом, тогда как в Украине он принял извращенные формы и является сегодня рычагом давления на различных налогоплательщиков, вплоть до привлечения их к уголовной ответственности. Существующее украинское законодательство в сфере НДС я бы охарактеризовала как громоздкое и нестабильное. Эта сфера регулируется массой постановлений и подзаконных актов, которые к тому же иногда противоречат друг другу, прописываются под «ситуацию» или под угодного или неугодного плательщика налога. Бизнес, в свою очередь, имеет в ассортименте схемы по уклонению от налогообложения, на новую инициативу от власти – новая схема от бизнеса. Власть и бизнес давно начали эту игру в «догонялочки». И, получается, кто быстрее сориентируется – тот и побеждает! Но по сути победителя в этой схватке нет. Все устали, а причина этих игрищ – нет адекватного Закона», - говорит народный депутат.

По ее мнению, НДС- это болезнь украинской экономики, а НДС-счета могут стать лекарством от этой болезни, пусть и горьким, но необходимым как для бизнеса, так и для власти.

«Идея создания НДС- счетов не нова и негативный шлейф за ней тянется с 2004 года. Но хочу отдельно подчеркнуть, то этот Законопроект и Законопроект, предлагаемый два года назад, это два принципиально разных документа. При этом я не претендую на абсолютную истину. Я готова его всесторонне обсуждать, дискутировать по этому поводу и с этой целью в январе 2007 года планирую провести круглый стол. В данный момент производится рассылка законопроекта в министерства и ведомства, бизнес-ассоциации и независимые экспертные институты для внесения предложений и замечаний. Цель, которую я, как народный депутат, как экономист-практик, преследую сегодня - создать нормальные условия для ведения бизнеса и наполняемости бюджета», - заявляет Н. Королевская.