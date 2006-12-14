В Украине разрабатывается спецкурс для коррекционных педагогов, которые будут учить умственно отсталых людей защищать свои права

В Украине начали разрабатывать специальный курс подготовки коррекционных педагогов, которые будут учить людей с умственной отсталостью как защищать свои права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор ВОО “Коалиция защиты прав инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью” Раиса КРАВЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН .

По ее информации, над разработкой и внедрением учебного курса для будущих коррекционных педагогов работают Институт коррекционной подготовки и психологии НПУ им. Драгоманова, Коалиция защиты прав инвалидов и Украинской ассоциации коррекционных педагогов, которые подписали 12 декабря соответствующий трехсторонний договор.

Впервые в Украине к проведению занятий будет привлечена молодежь с умственной отсталостью – они будут рассказывать специалистам, какими они хотят видеть своих педагогов, о случаях нарушений их прав и тому подобное.

Педагогов, которые пройдут соответствующий курс, будут направлять на работу как в государственные, так и не государственные учебные заведения. В частности, они будут вовлечены в работу в группах самозащиты прав людей с умственной отсталостью, которые планируется создать при общественных организациях инвалидов. Развитие сети таких групп самозащиты происходит при поддержке Программы Еврокомиссии “Европейские инициативы за демократию и права человека”, сообщила Р.КРАВЧЕНКО.

Академик Виктор СИНЕВ, который представлял Институт коррекционной подготовки, отметил, что дети с умственной отсталостью на сегодняшний день воспитываются в различных учебных заведениях – воспитательных, коррекционных, реабилитационных. “Их человеческие права в нашей стране достаточно часто нарушаются, и достаточно часто об этих их правах не знают даже педагоги и воспитатели, которые с ними работают”, - сказал В.СИНЕВ. Попытка руководить процессом их социализации в правовой сфере является первой в Украине, хотя в некоторых странах мира такой опыт есть и дает хорошие результаты, добавил академик.

“Такие занятия, я верю, будут эффективны. Мы продумаем и проверим на практике и будем внедрять специальные методики проведения таких занятий и систему правового содержания. Это будет полезно, я убежден, и для самих людей с интеллектуальной или умственной отсталостью, и для будущих и работающих учителей”, - отметил он.

Такое обучение, по убеждению В.СИНЕВА, позволит людям с умственной отсталостью стать самостоятельными, самоуправляемыми и сделать поведение социально правильным. По его информации, это будет факультативный курс, приблизительно до 100 часов, причем большинство часов – это практические занятия с использованием современных интерактивных методик общения.

В свою очередь исполнительный директор Украинской ассоциации коррекционных педагогов Ирина МАРТЫНЕНКО сообщила, что организация создана год назад по инициативе самих коррекционных педагогов из 14 регионов Украины. На сегодня Ассоциация имеет 16 организаций, в которых работают около 300 специалистов. На сегодняшний день коррекционная педагогика переживает время реформ в сторону позитивных изменений.

Относительно проекта самозащиты прав людей с умственной отсталостью она отметила, что Ассоциация имеет высокий потенциал для его внедрения и разработки, поскольку имеет представителей не только в учебных заведениях, но и в социальных службах, реабилитационных центрах. “Мы сделаем все, чтобы внедрить этот курс не только в Киеве, но и во всех регионах”, - также подчеркнула И.МАРТЫНЕНКО.

По информации Р.КРАВЧЕНКО, согласно данным Минздрава, в Украине диагноз умственной отсталости имеют свыше 284 тыс. людей, из них более 79 тыс. – дети до 16 лет. Из общего количества людей с указанным диагнозом статус инвалидов имеют свыше 88 тыс.