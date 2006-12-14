В Украине будут внедрены инновационные программы дистанционного обучения “Компьютерные науки” в рамках проекта ПРООН

В рамках выполнения проекта ПРООН “Передача информационных технологий в Украину” в Национальном университете “Киевский политехнический институт” и Львовском политехническом институте будут внедрены инновационные программы дистанционного обучения “Компьютерные науки”.

Как отметил на пресс-конференции в УНИАН постоянный представитель ПРООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ, правительство Украины определило дистанционное обучение как одно из стратегических направлений дальнейшего развития системы образования страны.” Очень приятно, что украинское правительство поставило развитие дистанционного обучения одним из приоритетов, который позволит в дальнейшем продвигаться в направлении получения информации и знаний”, - сказал он.

Ф.О’ДОННЕЛЛ отметил, что программа дистанционного обучения открыта в рамках выполнения проекта ПРООН “Передача информационных технологий в Украину”, который внедряется с 2004 года при содействии Японии и Польши.

В рамках проекта сделано много наработок, которые позволят начать работу на институционном уровне для системного внедрения дистанционного обучения в Украине.

“Университеты уже осуществили пилотные курсы, и мы надеемся, что система дистанционного обучения будет неотделимой частью учебной программы этих образовательных заведений”, - сказал он.

В свою очередь посол Японии в Украине Муцуо МАБУЧИ выразил удовлетворением результатами проекта. Он отметил, что проект имеет определенные особенности - это первый японский проект в Украине в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Этот проект является также первым примером трехстороннего сотрудничества между Японией, Польшей и Украиной и успех этого проекта показал перспективность такого сотрудничества. Посол заверил, что посольство Японии будет прилагать усилия, чтобы результаты сотрудничества между Японией и Польшей как можно шире были представлены и в Украине. ”Имеем надежду, что и Украина в дальнейшем будет распространять позитивные результаты этого сотрудничества в соседних странах”, - добавил он.

Кроме того, по словам посла, такое многостороннее сотрудничество вполне отвечает новому направлению внешней политики Японии относительно создания “Арки свободы и процветания” в восточноевропейском регионе вообще, и в Украине, в частности.

“Мы твердо убеждены, что треугольник сотрудничества Японмя-Польша-Украина станет сильным звеном этой “арки процветания”, и более того, Украина, имеем надежду, в будущем еще больше усилит ее, создав треугольник сотрудничества, например, со странами Кавказского региона”, - сказал посол.

Как сообщила УНИАН директор центра электронного образования Национального технического университета “Киевский политехнический институт” Евгения СУЛЕМА, занятия для студентов начнутся со следующего учебного года, то есть с сентября 2007 года.

По ее словам, планируется начать обучение как с группы студентов, которые будут получать второе высшее образование, так и в группе студентов, которые будут получать первое высшее образование. В каждой группе будет около 30 студентов.