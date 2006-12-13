Эксперты считают, что в ближайший год в Украине увеличится количество корпоративных конфликтов

66,7% опрошенных ОО “Центр исследования корпоративных отношений” экспертов считают, что в ближайший год в Украине увеличится количество корпоративных конфликтов.

Об этом сказано в результатах очередного аналитического исследования Центра "Рейдерство в Украине: проблемы и пути решения", которые презентовал вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Ростислав ИЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению экспертов, "это связано с продолжающимся переделом собственности и власти. Кроме того, получает свое развитие такой вид корпоративного беспредела, как рейдерство".

Кроме того, опрошенные эксперты говорят об отсутствии каких-либо существенных сдвигов в совершенствовании отечественного законодательства с целью минимизации возможностей по относительно легитимному захвату чужой собственности, что будет лишь способствовать увеличению количества корпоративных конфликтов в Украине.

«В ближайшее время количество корпоративных конфликтов вырастет не только в крупных предприятиях, но и в мелких", - отмечают аналитики.

По данным исследований Центра, 26,7% экспертов считают, что количество корпоративных конфликтов в ближайший год в Украине уменьшится. Участники исследования говорят, что "правительство уже начало принимать активное участие в решении корпоративных споров, создаются антирейдерские группы, что дает надежду на снижение количества конфликтов".

6,6% респондентов уверены, что количество корпоративных конфликтов в ближайший год в Украине останется на прежнем уровне.

Экспертный опрос проводился ОО “Центр исследования корпоративных отношений” с 9 по 14 октября. В опросе приняли участие 15 экспертов.