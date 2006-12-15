В Киеве презентован проект “Спаси мою жизнь”, направленный на помощь детям с онкологическими заболеваниями

В Киеве при поддержке Благотворительного фонда “Сияння” презентован проект “Спаси мою жизнь”, направленный на помощь детям, у которых выявлены онкологические новообразования (твердые раковые опухоли).

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила старший научный сотрудник отдела детской онкологии Оксана БАЛЫЦКАЯ, что ежегодно в Украине врачи выявляют онкологические новообразования более чем у 1 тыс. детей. По ее словам, в 70% из них могут быть спасены и при качественном лечении стать полноценными здоровыми людьми. К сожалению, государство не может в полной мере обеспечить полноценное лечение всех больных детей, поскольку лечение одного ребенка стоит около 75 тыс. грн.

О.БАЛИЦКАЯ отметила, что только киевское детское отделение Института онкологии АМН Украины может проводить полноценную диагностику, лечение и реабилитацию больных детей. Здесь за год диагностируют и консультируют около 3,5 тыс. детей из разных уголков Украины, около 300 ежегодно проходят стационарное лечение.

Она отметила, что из-за недостаточного финансирования и отсутствия дорогого медицинского оборудования многие дети утрачивают свой шанс на жизнь.

В свою очередь, заведующий детским отделением института онкологии АМН Украины в г. Киеве Сергей ПАВЛИК сообщил, что государственного финансирования хватает только на 70% “химии” и 50% сопроводительных препаратов. Также не хватает денег на современное медицинское оборудование, от которого в большой мере зависит жизнь больных детей.

Кроме того, координатор проекта “Спаси мою жизнь” Андрей МАЛЯРЧУК сообщил, что в рамках акции запланировано распространение и изготовление листовок с призывом сделать денежный взнос в Благотворительных фонд, а также полиграфической продукции для проведения акций в рамках проекта; благотворительные концерты с участием украинских звезд эстрады, народной и рок-музики; участие в теле- и радиопередачах и новостях, социальная реклама акции в СМИ. Также поздравление больных детей с Новогодними праздниками и освещение этих акций в СМИ; новогодний благотворительный аукцион и разработка страницы в Интернете с информацией об акции и ссылки на сайты организаторов проекта.

А.МАЛЯРЧУК обратил внимание, что сейчас проводится SMS-акция по сбору денег для онкобольных детей. По его словам, что оказать помощь детям можно отправив SMS с цифрой “7” на номер 4500.

Он отметил, что деньги, полученные организаторами, будут направлены на закупку специального медицинского оборудования, медицинских препаратов и инструментов для детской онкологии АМН Украины в г. Киев. Стоимость одного сообщения составляет 7 грн. с учетом НДС и без учета отчислений в Пенсионный фонд. Услуга доступна для абонентов операторов UMS, JEANS, KYIVSTAR и DJUICE. Технический партнер - “Солво Интернешнл”.

Участники пресс-конференции отметили, что целью проекта является получение детьми, у которых выявлены онкологические новообразования, своевременной, качественной и результативной медицинской помощи в Украине; осознание населением всей Украины важности ранней диагностики онкозаболеваний и привлечения внимания украинского общества к данным проблемам через СМИ.