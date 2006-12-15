Украина и Россия должны отказаться от негативных стереотипов взаимного восприятия для равноправного диалога – Чорновил

Интеллектуальные элиты Украины и России должны отказаться от негативных стереотипов взаимного восприятия для обеспечения равноправного межгосударственного диалога.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (Партия регионов) сегодня в УНИАН в ходе круглого стола на тему: «Украина-Россия: 15 лет врозь или вместе?».

«Мы должны понимать, что не можем не учитывать предложения другой стороны. Мы должны слышать позиции другой стороны, воспринимать их и учитывать. Но иногда мне кажется, что взаимное невосприятие переходит все границы. Я знаю позицию российской интеллигенции, которая не все понимает и не все воспринимает, что происходит в Украине. Мне это больно, потому что для меня очень важно наладить диалог между Украиной и Россией, сломать стереотипы, которые есть в Украине в отношении России. И мне хочется, чтобы их ломали и другие. Но сегодня некоторые представители российской элиты своим субъективным отношением приносят больше вреда, чем пользы», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ и покинул заседание круглого стола.

Вместе с тем, объясняя журналистам причины своего ухода из зала, народный депутат подчеркнул, что российская элита «уже усвоила, что Украина является независимым государством и с ним нужно работать так, как Россия работает с Германией или Францией». «Но есть часть элиты, которая провоцирует негативное отношение. Их очень немного в России», - добавил он.

Т.ЧОРНОВИЛ подчеркнул, что Партия регионов не является пророссийской политической силой в Украине. «Партия регионов - прогосударственная партия. В программе партии четко изложена стратегическая задача по вступлению Украины в Евросоюз. Мы отстаиваем экономические интересы Украины. Мы против крикливого закидывания в сторону России. Это не приносит пользы. История с маяками – абсолютная дурость. История газовая, когда – глава «Нафтогаза» сдал интересы Украины… Таким образом можно говорить, что Конгресс украинских националистов сегодня на 100 процентов является пророссийской партией. А Партия регионов – проукраинская», - аргументировал депутат.

Представитель Партии регионов также отметил, что языковой вопрос в Украине является не пророссийским, а проукраинским. «Мне тяжело говорить на русском языке. Но я готов отстаивать, чтобы в судах можно было использовать русский язык для тех людей, для которых это проблемно», - добавил Т.ЧОРНОВИЛ.