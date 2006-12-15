Председатель Центра исследований политических ценностей Олесь ДОНИЙ считает, что в Украине необходимо провести внутреннюю дискуссию для выработки модели отношений с Россией.

Такое мнение О.ДОНИЙ высказал сегодня в УНИАН в ходе круглого стола на тему: «Украина-Россия: 15 лет врозь или вместе?».

«Украина очень слабо работает на российском направлении. Украина имеет атлантический проект, имеет европейский проект, но не имеет российского проекта. Украина фактически не знает, что делать в русском направлении. И мы видим только действия с российской стороны – своеобразные и наступательные. Для нас это не очень приемлемо, но противодействия фактически нет», - сказал О.ДОНИЙ.

Политолог убежден, что «наступательные действия России будут продолжаться до тех пор, пока Украина не сформулирует свое видение формы взаимодействия с Россией». «Если не ЕврАзЭС, то в какой форме мы можем развивать отношения? Но нам нужно это сформулировать самим для себя, но для начала нам нужна внутренняя дискуссия», - добавил он.

О.ДОНИЙ считает, что для Украины наиболее приемлемой является европейская модель по примеру отношений Франции и Германии. «Это равноправные отношения. Но России, в силу ее истории, такая модель не подходит. Она хочет их построить другим образом. И хорошо было бы, если б это была модель взаимоотношений «США - Великобритания» или «США - Канада». Пока что модель строится по алгоритму США - Мексика, то есть – экономическое подчинение и попытка культурного подчинения. Пока де-факто, что Украина остается подчиненной стороной в экономических отношениях», - констатировал политолог.