Журналистка Алена Кочкина требует от Донецкой прокуратуры взять на рассмотрение ее заявление
Журналистка Алена КОЧКИНА требует от Донецкой прокуратуры взять на рассмотрение ее заявление на действия одного из частных охранников, который не разрешил ей проводить видеосьемку возле резиденции бизнесмена и народного депутата от Партии регионов Рината АХМЕТОВА.
Журналистка Алена КОЧКИНА требует от Донецкой прокуратуры взять на рассмотрение ее заявление на действия одного из частных охранников, который не разрешил ей проводить видеосьемку возле резиденции бизнесмена и народного депутата от Партии регионов Рината АХМЕТОВА.
Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
Она сообщила, что отправленное ею заявление неделю назад вернулось к ней с объяснительной запиской почты, где указано, что срок хранения письма исчерпан.
А.КОЧКИНА считает, что в данном случае Донецкая прокуратура, узнав, что письмо от нее, отказалась его забрать.
Журналистка сообщила, что из-за этого обратилась к народному депутату Украины Р.АХМЕТОВУ разобраться с ситуацией.
Она также отметила, что соответствующее письмо будет опять направлено в адрес Донецкой прокураторы, а в случае его очередного возвращения, лично поедет в Донецк и отдаст эти документы.
“Я хочу увидеть, на каких основаниях они (работники прокуратуры - УНИАН) откажутся его принять, ведь это является моим законным правом”, - подчеркнула А.КОЧКИНА.
Журналистка не исключила, что в случае незаконных действий прокуратуры будет обращаться в украинские судебные институты и Европейский суд по правам человека.
Как сообщал УНИАН 1 ноября, журналистка А.КОЧКИНА подала в суд на охранника резиденции бизнесмена Р.АХМЕТОВА, оценив нанесенный ей моральный вред в 1 млн. грн.
До этого А.КОЧКИНА подала заявление в Донецкую прокуратуру на действия одного из частных охранников, который не разрешил ей проводить видеосьемку возле резиденции Р.АХМЕТОВА. Прокуратура провела расследование и передала дело в суд. А.КОЧКИНА суд выиграла.
После этого журналистка подала в суд иск с требованием возместить ей моральный вред за нарушение неприкосновенности частной жизни. Моральный вред А.КОЧКИНА оценила в 1 млн. грн.
В иске А.КОЧКИНОЙ, направленном в суд, отмечается, что утром 13 мая 2005 года в районе кафе «Дубок», которое находится по адресу: г. Донецк, проспект Ильича, не установленные лица незаконно собирали конфиденциальную информацию о А.КОЧКИНОЙ путем скрытого видеонаблюдения.
1 июля 2005 года прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело № 67-1709 по факту нарушения неприкосновенности частной жизни по признакам преступления, предусмотренного ст. 182 Уголовного кодекса Украины.
По данному уголовному делу А.КОЧКИНА была признана потерпевшей и гражданским истцом.
А.КОЧКИНА считает, что в результате этого преступления ей был нанесен моральный вред.
«После того, как я узнала об осуществлении в отношении меня незаконных действий, да еще и до сих пор неустановленными лицами, у меня пропало желание дальше заниматься любимым делом, которому я посвятила всю свою жизнь, состояние моего здоровья ухудшилось из-за страха за свою жизнь и здоровье и жизнь и здоровье моих родных, я стала много нервничать, возник страх перед следующим днем, появилась чрезмерная обеспокоенность, снизилась работоспособность», - отмечает А.КОЧКИНА в исковом заявлении.