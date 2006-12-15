Журналистка Алена КОЧКИНА требует от Донецкой прокуратуры взять на рассмотрение ее заявление на действия одного из частных охранников, который не разрешил ей проводить видеосьемку возле резиденции бизнесмена и народного депутата от Партии регионов Рината АХМЕТОВА.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Она сообщила, что отправленное ею заявление неделю назад вернулось к ней с объяснительной запиской почты, где указано, что срок хранения письма исчерпан.

А.КОЧКИНА считает, что в данном случае Донецкая прокуратура, узнав, что письмо от нее, отказалась его забрать.

Журналистка сообщила, что из-за этого обратилась к народному депутату Украины Р.АХМЕТОВУ разобраться с ситуацией.

Она также отметила, что соответствующее письмо будет опять направлено в адрес Донецкой прокураторы, а в случае его очередного возвращения, лично поедет в Донецк и отдаст эти документы.

“Я хочу увидеть, на каких основаниях они (работники прокуратуры - УНИАН) откажутся его принять, ведь это является моим законным правом”, - подчеркнула А.КОЧКИНА.

Журналистка не исключила, что в случае незаконных действий прокуратуры будет обращаться в украинские судебные институты и Европейский суд по правам человека.

Как сообщал УНИАН 1 ноября, журналистка А.КОЧКИНА подала в суд на охранника резиденции бизнесмена Р.АХМЕТОВА, оценив нанесенный ей моральный вред в 1 млн. грн.

До этого А.КОЧКИНА подала заявление в Донецкую прокуратуру на действия одного из частных охранников, который не разрешил ей проводить видеосьемку возле резиденции Р.АХМЕТОВА. Прокуратура провела расследование и передала дело в суд. А.КОЧКИНА суд выиграла.

После этого журналистка подала в суд иск с требованием возместить ей моральный вред за нарушение неприкосновенности частной жизни. Моральный вред А.КОЧКИНА оценила в 1 млн. грн.

В иске А.КОЧКИНОЙ, направленном в суд, отмечается, что утром 13 мая 2005 года в районе кафе «Дубок», которое находится по адресу: г. Донецк, проспект Ильича, не установленные лица незаконно собирали конфиденциальную информацию о А.КОЧКИНОЙ путем скрытого видеонаблюдения.

1 июля 2005 года прокуратурой Донецкой области было возбуждено уголовное дело № 67-1709 по факту нарушения неприкосновенности частной жизни по признакам преступления, предусмотренного ст. 182 Уголовного кодекса Украины.

По данному уголовному делу А.КОЧКИНА была признана потерпевшей и гражданским истцом.

А.КОЧКИНА считает, что в результате этого преступления ей был нанесен моральный вред.

«После того, как я узнала об осуществлении в отношении меня незаконных действий, да еще и до сих пор неустановленными лицами, у меня пропало желание дальше заниматься любимым делом, которому я посвятила всю свою жизнь, состояние моего здоровья ухудшилось из-за страха за свою жизнь и здоровье и жизнь и здоровье моих родных, я стала много нервничать, возник страх перед следующим днем, появилась чрезмерная обеспокоенность, снизилась работоспособность», - отмечает А.КОЧКИНА в исковом заявлении.