Партия возрождения села выступает за продление моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2008 года

Партия возрождения села выступает за продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель партии и президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван ТОМИЧ.

Он подчеркнул, что Верховной Раде Украины необходимо активизировать работу по рассмотрению закононопроекта о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, поскольку до конца пленарной работы парламента в текущем году осталась одна неделя.

По словам И.ТОМИЧА, непринятие данного законопроекта может иметь тяжелые последствия для населения, в том числе и социальные.

Основная проблема, считает И.ТОМИЧ, – в отсутствии законодательной базы по рынку земли. «Правового поля нет, закона о рынке земли нет, земельного кадастра нет», - подчеркнул председатель партии, отметив, что в первые же дни (января 2007 года) земля будет скуплена у селян за бесценок.

И.ТОМИЧ подчеркнул, что партия обращается к депутатам Верховной Рады, Президенту Украины с просьбой о том, чтобы мораторий на продажу земель сельхозназначения был продлен до 1 января 2008 года.

В случае, если данный законопроект не будет рассмотрен, общественные организации, по словам И.ТОМИЧА, будут вынуждены проводить акции у стен Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря Верховная Рада перенесла рассмотрение во втором чтении проекта Закона «О внесении изменений в Земельное законодательство Украины (относительно запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов)» на неделю. Документом, автором которого является нынешний министр внутренних дел Василий ЦУШКО, а на то время - лидер фракции СПУ, предлагается запретить до 1 января 2008 года куплю-продажу земли сельхозназначения государственной и коммунальной форм собственности, а также куплю-продажу или отчуждение каким-либо другим способом земли, находящейся в собственности граждан и юридических лиц, и паев для ведения сельскохозяйственного производства. Купля-продажа, отмечается в законопроекте, будет введена с 1 января 2008 года, но только при условии введения в действие законов о государственном земельном кадастре и о рынке земли.

Справка УНИАН. В 2004 году Верховная Рада Украины преодолела вето тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ и продлила мораторий на продажу земли с 1 января 2005 года до 1 января 2007 года.

Ряд политических сил выступают за продление этого моратория.

27 ноября 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил мнение, что в Украине рынок земли должен функционировать с 1 января 2008 года.