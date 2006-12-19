Презентация книги мира

Сколько людей уехало в Америку. Но мы, здесь, в Украине издали красивейшую книгу о Лос Анжелесе и создадим Книгу Мира. У нас есть мечта, чтобы все Украинцы сжимали кулаки и говорили: «Это наши пацаны!».

Уважаемые Господа,

Вас приветствует творческая группа «EXPROMT» - криэйторы нового поколения.

Приглашаем Вас посетить пресс-конференцию, которая состоится 20.12.06 в 14:00 по адресу: Киев 1, ул. Крещатик 4, здание УНИАН, второй этаж, конференц-зал.

Основными темами будут: развитие Украинской культуры и налаживание тесных культурных отношений между странами, новые методы проведения ПР компаний, ПР-им не людей, а страну.

В программе:

1) Рассказ о зарождении проекта, развитии идеи и выходе первой книги, о красивом украинском городе «Мукачево». Книга иллюстрирована живописными работами украинских криэйторов Инны Коровай и Михаила Сагуна издана на трех языках (украинский, русский, английский) и не имеет аналогов в мире. Цель книги – развитие культуры Украины, туризма и улучшение международных отношений.

2) Книги «Лос Анжелес» - повествование о самом большом городе в мире, так называемом «Городе Ангелов». Книга создана и иллюстрирована украинскими криэйторами Инной и Михаилом, издана на Украине, в Мукачево. Цель книги – Развитие мировой культуры, популяризация Украины, книга будет распространяться во всем мире и является образчиком творчества украинцев. Издана на английском языке.

3) Рассказ украинского криэйтора Инны Коровай о Лос Анжелесе: город ангелов – творческий взгляд.

4) Презентация нового проекта, который получил название «Книга Мира». Проект, книги, в которую войдут большинство стран мира, который объединит собой все народы планеты. Книга будет также иллюстрирована картинами и издана на многих языках. Цель книги – стирание расовых предрассудков, улучшение культурных отношений между странами, ознакомление людей с культурой разных народов, развитие украинской Культуры и популяризация Украины, ее культуры во всем мире.

5) Сенсационное заявление, которое сделает группа «EXPROMT». Предложение для всех миллионеров и миллиардеров, которые увлечены культурой, о том, что мы, как творческая группа хотим совершить полет на Луну для того, чтобы написать луну с натуры. Возможно, найдется такой человек, который будет заинтересован в спонсировании этого проекта, а за это получит 50% картин написанных в космосе и тем самым не только вернет себе все затраты, но и приобретет мировую популярность. Картина Луны должна войти в «Книгу Мира». А сам проект привлечет к Украине внимание мировой общественности.

6) Выступление представителя посольства Луны www.luna.com.ua о возможности, или нереальности данного проекта.

7) Фуршет.

Среди гостей: лидеры украинского книжного бизнеса, представители различных стран (Италия, Франция, США, Испания, Россия, Япония, Германия, Голландия…Луна…).

С наилучшими пожеланиями

Иван Вайнер – криэйтор.

Творческая группа «EXPROMT» - криэйторы нового поколения.

т. 8-095-80-331-80

E-mail: expromt4@mail.ru

www.expromt.info