Киевский профсоюз образования и науки 20 декабря проведет акцию протеста против повышения тарифов в столице

Киевская городская организация профсоюза образования и науки 20 декабря проведет у здания Киевской городской государственной администрации акцию протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Об этом сообщил председатель Киевской городской организации профсоюза образования и науки Александр ЯЦУНЬ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы обращались к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой пересмотреть уровень повышения тарифов, но с его стороны не последовало никакой реакции. Заявления чиновников о том, что все учителя, преподаватели и студенты получат субсидии и льготы, не достоверны. Согласно результатам нашего мониторинга, 76% сотрудников сферы образования и науки не смогут претендовать на субсидию, поскольку их совокупный доход превышает тот предел доходов, при котором субсидии выдаются», - сказал А.ЯЦУНЬ.

По его словам, предполагается, что в акции примут участие около 30 тысяч человек. При этом, перемещение колонн, которые будут формироваться в двух местах на площади Независимости, будет осуществляться в направлении здания Киевской городской госадминистрации по тротуарам в соответствии с правилами пешеходного движения.

«Учителя всегда были самыми толерантными к власти. Даже во времена, когда не выплачивали зарплату, учителя выходили на работу и учили детей. Мы не против повышения тарифов. Мы понимаем, что повысилась цена на газ и электроэнергию. Но нельзя делать шоковую терапию. Повышение тарифов должно осуществляться в разумных пределах», - подчеркнула в свою очередь учитель одной из киевских школ Алина ОРЖЕХОВСКАЯ.

А.ЯЦУНЬ уточнил, что наиболее приемлемым коэффициентом повышения тарифов для работников сферы образования и науки является коэффициент 1,7-1,8 раза.

Лидер городского профсоюза также сообщил, что действия городской ячейки согласованы с Федерацией профсоюзов Украины. По его словам, лидер ФПУ Александр ЮРКИН пообещал лично принять участие в акции.

Как сообщал УНИАН, 30 октября во время совещания в столичной мэрии Киевский городской председатель, председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал ряд распоряжений КГГА, согласно которым с 1 декабря в Киеве коммунальные тарифы должны возрасти в среднем в 3,3 раза.

10 ноября Министерство юстиции заявило, что решение КГГА о повышении жилищно-коммунальных тарифов является недействительным из-за несвоевременной регистрации.

20 ноября Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что подавать на регистрацию в Минюст документы о новых тарифах власти города не должны.