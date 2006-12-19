Введение госпошлин для частного нотариата приведет к увеличению стоимости услуг для граждан – эксперты

Введение государственной пошлины для частного нотариата с 1 января 2007 года приведет к увеличению в два раза стоимости нотариальных услуг для граждан, а в перспективе – к сокращению количества частных контор и уничтожению системы частного нотариата.

Такое мнение высказали президент Ассоциации частных нотариусов Харьковской области Владимир МАРЧЕНКО и представитель Ассоциации частных нотариусов Волынской области Наталья ЗАЛЕСКАЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает создание единой системы нотариата в Украине. И на фоне этой положительной тенденции, регистрируется проект о введении для частного нотариата государственных пошлин. Это приведет к тому, что с 1 января 2007 года для граждан Украины возрастут затраты на нотариальные услуги. А с учетом значительного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги – это сильно ударит по их карману», – сказал В.МАРЧЕНКО.

По его словам, в перспективе повышение расходов на нотариальные услуги приведет к оттоку клиентов у частных нотариусов. «Государственных контр практически в три раза меньше, чем частных, и вследствие этого могу возникнуть проблемы с очередями», - добавил нотариус.

В.МАРЧЕНКО также сообщил, что частные нотариусы в результате нововведения для компенсации затрат будут вынуждены вводить плату за предоставление правовых консультаций, которые сейчас предоставляются бесплатно. Он также прогнозирует существенное сокращение отчислений от нотариальной деятельности в бюджет и Пенсионный фонд, сокращение кадрового состава частного нотариата. «В перспективе это может закончиться закрытием частных нотариальных контр, поскольку они не смогут себя содержать», - отметил он.

«В настоящее время существует оптимальная система платы за предоставление нотариальных услуг, которая обеспечивает здоровую конкурентную среду для частных и государственных нотариусов. К примеру, частный нотариус не имеет права устанавливать тарифы ниже размера государственной пошлины. Не может быть конкурентной борьбы на основе ценовых параметров. В основе конкуренции должны лежать профессионализм и качество предоставления услуг», - подчеркнула в свою очередь Н.ЗАЛЕСКАЯ.

Н.ЗАЛЕСКАЯ уточнила, что в соответствии с национальным законодательством государственную пошлину уплачивают только государственные организации и структуры.

Нотариусы предположили, что законодательная инициатива о введении госпошлин для частного нотариата обусловлена желанием «залатать дырки в бюджете».

Справка УНИАН. Секретариат Верховной Рады Украины 14 ноября 2006 года зарегистрировал законопроект народных депутатов Валерия БОНДЫКА (Партия регионов) и Игоря АЛЕКСЕЕВА (КПУ) «О внесении изменений в декрет «О государственной пошлине» и в Закон «О нотариате», предусматривающий введение для частного нотариата оплату государственной пошлины.