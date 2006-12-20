Киевское юридическое общество обвиняет Генпрокуратуру “в обслуживании олигархов” и инициирует увольнение Медведько

Киевское юридическое общество обвиняет Генеральную прокуратуру Украины “в обслуживании интересов олигархов” и призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО как можно быстрее внести в Верховную Раду представление об освобождении Александра МЕДВЕДЬКО от должности генпрокурора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили председатель общества Олег БЕРЕЗЮК и бывший народный депутат Степан ХМАРА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Они заявили, что “нынешняя ситуация безнаказанности и вседозволенности мафиозных, реваншистских, антиукраинских сил сложилась из-за угрожающего состояние правоохранительной системы государства, особое место в которой занимает прокуратура, которая наделена чрезвычайно широкими полномочиями”.

“Генеральная прокуратура Украины в настоящее время превратилась в орган обслуживания самого мощного мафиозно-олигархического клана, чем способствует “ползучему” государственному перевороту и разгулу криминалитета”, - сказал С.ХМАРА.

Он заявляет, что злоупотребление властью и служебным положением должностными лицами Генпрокуратуры стали системными и демонстративными.

Как пример он навел дело против народного депутата Бориса КОЛЕСНИКОВА. По словам С.ХМАРЫ, с назначением на должность заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА “создавалась видимость ее расследования, а в действительности она была заблокирована и, в конечном итоге, закрыта с грубыми нарушениями УПК Украины, что дает основания утверждать о незаконном закрытии этого уголовного дела”.

Экс-депутат отметил, что также вызывает возмущение и нуждается в правовой оценке и факт освобождения из-под стражи по распоряжению Р.КУЗЬМИНА крымского депутат Александра МЕЛЬНИКА, который подозревается в причастности к известной криминальной группировке и совершению тяжких преступлений в Крыму.

С.ХМАРА и О.БЕРЕЗЮК считают, что злоупотребления в Генпрокуратуре происходят из-за “неспособности генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО должным образом организовать работу этого органа”.

В связи с этим они призывают Президента Виктора ЮЩЕНКО как можно быстрее внести в Верховную Раду представление об освобождении А.МЕДВЕДЬКО от должности генпрокурора.