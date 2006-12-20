Луценко объявил о создании Общественного движения Народной самообороны

12:33, 20 декабря 2006
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Советник Президента Украины, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО объявил о создании Общественного движения Народной самообороны, которое он инициирует. 

Советник Президента Украины, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО объявил о создании Общественного движения Народной самообороны, которое он инициирует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что этот проект не является политическим. “Я не планирую возглавить ни одну политическую партию”, - отметил он, добавив, что его массовое народное движение будет открыто для всех.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что сегодня “граждане должны взять в кулак всю полноту власти” и противостоять “беспределу власти” и “возвращению кучмизма”.

 

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