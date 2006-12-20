Депутатская группа Киевоблсовета “За чистую Киевщину” заявляет о недостатках проекта Программы социально-экономического развития области

Депутатская группа Киевского областного совета “За чистую Киевщину” заявляет о недостатках проекта Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2007 год.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель группы Вячеслав КВЯТ.

По его словам, реализуя предоставленные законодательством полномочия депутатская группа «За чистую Киевщину» готовит предложения для принятия решений относительно сбалансированного решения социальных и экономических задач при условии обеспечения здоровья населения области и предотвращения загрязнения окружающей среды.

Он заметил, что одним из важнейших на сегодняшний день является вопрос утверждения Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2007 год.

Проект Программы был разработан Киевской областной государственной администрацией и подан на рассмотрение и утверждение Киевскому областному совету.

В.КВЯТ подчеркнул, что проанализировав проект Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2007 год на расширенном заседании 19.12.2006 г. группа «За чистую Киевщину» выявила ряд существенных недостатков проекта Программы, которые определяют антисоциальный и антигуманитарный характер Программы и предварительно создают предпосылку неэффективности выполнения данной Программы.

Депутат привел несколько таких недостатков. В частности, Программа социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2007 год в редакции предложенного Киевской областной государственной администрацией проекта, по мнению группы, не имеет целью обеспечение устойчивого развития населенных пунктов Киевской области, развития местного самоуправления и содействия утверждению гражданского общества в пределах Киевской области, поскольку в Программе отсутствуют ссылки на соответствующие акты законодательства и международно-правовые нормы, что свидетельствует о том, что проект Программы разработан без учета соответствующих важных и прогрессивных положений.

Также содержание проекта Программы свидетельствует о том, что в действительности Программа не направлена на решение проблем социальной сферы, среди которых, в частности, проблемы сокращения численности населения Киевской области, высокая смертность, неэффективность мероприятий по охране здоровья и профилактике заболеваний населения, поддержки благосостояния жителей Киевской области и тому подобное. В.КВЯТ сказал, что в связи с этим положение пункта 2.4 «Социальная защита населения» проекта Программы о том, что в основу приоритетов социальной политики положено решение проблем социально незащищенных слоев населения, имеет декларативный характер.

Кроме этого, ряд мероприятий, которые предусмотрены проектом Программы для выполнения в 2007 году в различных отраслях экономики и социальной сферы в конкретных населенных пунктах области (например, строительство школ, домов-интернатов, домов культуры, строительство и возрождение памятников истории и культуры; строительство водопроводных и канализационных сетей, реконструкция канализационных очистных сооружений, улучшение состояния автомобильных дорог и тому подобное), по мнению членов группы, не обеспечены наличием потенциально эффективных целевых региональных программ и достаточным финансированием.

Депутат сказал, что наибольшее удивление и возмущение вызывают положения Таблицы 10 проекта Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2007 год, поскольку среди общего объема финансирования целевых региональных программ в 2007 году в размере 303, 402 млн. грн.. более трети приходится на программу обеспечения жильем судей, местных судов Киевской области, Апелляционного суда Киевской области, Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда и Хозяйственного суда Киевской области на 2007-2010 годы – 41 млн. грн.;

программу организационного обеспечения деятельности местных судов, апелляционного суда Киевской области, Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда на 2007-2010 годы – 78, 397 млн. грн. и другие.

При этом В.КВЯТ подчеркнул, что, например, на действительно социально значимые и важные, первоочередные программы предусмотрено значительно меньше, а именно:

- на реализацию в 2007 году Национальной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, помощи и лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом предусмотрены всего 120 тыс. грн.;

- на реализацию Комплексной программы профилактики преступности в Киевской области на 2006-2010 годы – всего 100 тыс. грн.;

- на реализацию Программы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и распространению наркомании в Киевской области на 2003-2010 годы – всего 80 тыс. грн.;

- на реализацию Киевской областной Комплексной программы “Здоровье нации” на 2003-2011 годы – всего 90 тыс. грн.;

- на реализацию Программы преодоления детской беспризорности и безнадзорности на 2006-2010 годы – всего 2, 928 млн. грн., а на реализацию программы «Турбота» - всего 2, 250 млн. грн., несмотря на то, что подобные программы являются предпосылкой достижения задекларированной цели - обеспечения социального развития Киевщины.

На основании этого депутатская группа «За чистую Киевщину» вынесла предложение о неприятии проекта Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2007 год в связи с его антисоциальностью.

Справка УНИАН. Депутатская группа по вопросам комплексной охраны окружающей среды и устойчивого развития региона «За чистую Киевщину» Киевского областного совета пятого созыва была зарегистрирована секретариатом сессии Киевского областного совета за № 46 от 30.11.2006 г. В состав депутатской группы «За чистую Киевщину» вошли 22 депутата Киевоблсовета.

Главной целью работы депутатской группы «За чистую Киевщину» является обеспечение комплексной охраны окружающей среды и устойчивого развития населенных пунктов Киевской области, что предусматривает экономически, социально и экологически сбалансированное развитие населенных пунктов Киевской области, обеспечение динамичного и сбалансированного единства экономики, социальной сферы и экологии с приоритетом экологической составляющей, на основании положений и концепций, закрепленных нормами национального законодательства и международного права, что применяется в установленном законом порядке на территории Украины.