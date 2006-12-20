Совмин Крыма закрывает заводы «Крымхлеба»

Под давлением руководства республики, крымская СЭС, накануне Новогодних праздников закрывает крупнейшие хлебопекарные предприятия полуострова. Согласно акту СЭС, с 0 часов 25 декабря 2006 года прекращают работу Симферопольский хлебокомбинат №1 и Ялтинский хлебокомбинат.

Представители «Крымхлеба» связывают решение СЭС с постановлением Совета Министров Крыма о регулировании цен на некоторые социально значимые сорта хлеба, которое вышло в октябре 2004 года. Согласно данному документу, ограничивались цены на хлеб из смеси муки ржаной и пшеничной и на хлеб из муки первого сорта. Цена на момент выхода постановления составлял 1, 44 грн и 1,75 грн за кг.

По инициативе первого заместителя председателя Совмина АР Крым, Михайлова Е.А. подготовлено новое постановление, согласно которому цена на хлеб из смеси муки первого сорта и ржаной должна быть снижена до 1, 65 грн.

Кроме всего прочего, вице-премьер Михайлов настаивает, что бы объем производства данного хлеба, должно быть на уровне 20% от общего объема, производимого «Крымхлебом».

Хлебопеки отвечают, что сегодня данный сорт хлеба производится по заявке, согласно рыночной потребности на уровне 9% от общего объема производства и искусственно объемы его не ограничиваются.

Ярослав Михайлов, коммерческий директор «Крымхлеба»:

Цена в 1,75 грн уже была критичная для предприятия. Тем более, что ежемесячно производится около 340 тонн такого хлеба. Кроме того, с октября 2004 года возросла цена на ГСМ, газ, сырье, сахар, зарплата и прочие составляющие. Убыток от производства хлеба данного сорта составляет более 300 тысяч грн. Что, кстати, подтверждено проверкой инспекции по цена».

Закрытие ведущих предприятий полуострова чревато социальным взрывом на полуострове. Ежесуточно Симферопольский хлебокомбинат №1 производит 50 тонн хлеб, что составляет 45% рынка Симферополя. Ялтинский хлебокомбинат производит 30 тонн продукции ежесуточно, что составляет 87% рынка большой Ялты.