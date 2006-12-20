Группа украинских криэйторов заявляет о начале реализации проекта по созданию “Книги Мира”

Творческая группа “Экспромт” заявляет о намерении в течение 2-3 лет выпустить “Книгу Мира”, в которую войдут полотна с изображением большинства стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из криэйторов группы Иван ВАЙНЕР сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, цель книги - стирание расовых предрассудков, улучшение культурных отношений между странами, ознакомление людей с культурой разных народов, развитие украинской культуры и популяризация Украины, ее культуры во всем мире.

“Это будет собрание полотен и описание, история, цитаты великих людей о всей планете, о всем мире, о разных странах. Книга будет издана на всех тех языках всех тех стран, которые мы посетим. Книга эта будет распространяться во всем мире”, - сообщил И.ВАЙНЕР.

Он рассказал, что на сегодняшний день в группу, кроме него, входят еще два художника - Инна КОРОВАЙ и Михаил САГУН.

По информации И.ВАЙНЕРА, “Экспромт” уже реализовал два похожих, но менее масштабных проекта – были изданы книги, собравшие полотна И.КОРОВАЙ и М.САГУНА: одна - об украинском городе Мукачево, другая – о самом большом городе в мире “Лос-Анджелесе”. Причем книга о так называемом “Городе Ангелов” издана на английском языке, о “Мукачево” - на 3-х языках: украинском, русском и английском, и планируется, что она будет распространяться во всем мире с целью популяризации Украины.

Создание “Книги Мира”, по мнению криэйторов, займет 2-3 года, и она должна объединить все народы планеты. И.ВАЙНЕР также убежден, что проект привлечет к Украине внимание мировой общественности.

“Таким образом, мы хотим показать Украину как страну творческую. Мы хотим сделать то, что в свое время сделали Руслана, КЛИЧКО. На самом деле об Украине до этих людей никто не знал, о Украине красивой, куда хочется приехать”, - подчеркнул И.ВАЙНЕР. Он также рассказал, что в планы художников входит приезжать в каждую страну, останавливаться, давать пресс-конференции и с одним из телеканалов заключать эксклюзивные договора о дальнейших перемещениях. “Таким образом, выстроить цепочку информационную. И я уверен, что после посещения 3-4 стран, о нас в других странах уже будут знать и ждать, когда мы туда приедем”, - выразил надежду криэйтор.

Авторы книги также хотели бы, чтобы в “Книгу Мира” вошли картины Луны, написанные с натуры. В связи с этим криэйторы предлагают желающим богатым людям стать спонсорами этого проекта, а взамен получить 50% картин, написанных в космосе, что, по мнению участников “Экспромта”, не только вернет их затраты, но и сделает популярными во всем мире.